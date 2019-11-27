لا يجتمع الشقاء مع ثلاث

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,250
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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لا يجتمع الشقاء مع ثلاث:

1- لا يجتمع الشقاء مع برّ الوالدة
(وَ بَرًّا بِوَالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا)
الآية 32 من سورة مريم

2- لا يجتمع الشقاء مع الدعاء
(قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا)
الآية 04 من سورة مريم

3- لا يجتمع الشقاء مع القرأن
(مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى)
الآية 02 من سورة طه

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اللّهم اجعلنا من أهل البرّ وأهل الدعاء وأهل القرآن
اللّهم آمين

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في أمان الله
 
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dahman kz

:: عضو فعّال ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
2,627
النقاط
511
محل الإقامة
الوادي
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمة الله
واللهم جنبنا الشقاء في الدنيا والاخرة
جزاك الله خيرا على التذكير اخي البشير
 
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