السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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لا يجتمع الشقاء مع ثلاث:



1- لا يجتمع الشقاء مع برّ الوالدة

(وَ بَرًّا بِوَالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا)

الآية 32 من سورة مريم

2- لا يجتمع الشقاء مع الدعاء

(قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا)

الآية 04 من سورة مريم

3- لا يجتمع الشقاء مع القرأن

(مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى)

الآية 02 من سورة طه

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اللّهم اجعلنا من أهل البرّ وأهل الدعاء وأهل القرآن

اللّهم آمين

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