البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
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- 571
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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لا يجتمع الشقاء مع ثلاث:
1- لا يجتمع الشقاء مع برّ الوالدة
(وَ بَرًّا بِوَالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا)
الآية 32 من سورة مريم
2- لا يجتمع الشقاء مع الدعاء
(قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا)
الآية 04 من سورة مريم
3- لا يجتمع الشقاء مع القرأن
(مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى)
الآية 02 من سورة طه
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اللّهم اجعلنا من أهل البرّ وأهل الدعاء وأهل القرآن
اللّهم آمين
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في أمان الله
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لا يجتمع الشقاء مع ثلاث:
1- لا يجتمع الشقاء مع برّ الوالدة
(وَ بَرًّا بِوَالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا)
الآية 32 من سورة مريم
2- لا يجتمع الشقاء مع الدعاء
(قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا)
الآية 04 من سورة مريم
3- لا يجتمع الشقاء مع القرأن
(مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى)
الآية 02 من سورة طه
*******
اللّهم اجعلنا من أهل البرّ وأهل الدعاء وأهل القرآن
اللّهم آمين
********
**
في أمان الله