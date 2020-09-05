شقاوة

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,526
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
لا يجتمع الشقاء مع ست حالات :
١- لا يجتمع الشقاء مع بِر الوالدة . ( وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ) ..
٢- ولا يجتمع الشقاء مع الدعاء . ( وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ) ..
٣- ولا يجتمع الشقاء مع القرآن . ( مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ) ..
٤- ولا يجتمع الشقاء مع اتباع الهدى . ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) ..
٥- ولا يجتمع الشقاء مع خشية الله . ( سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ) ..
٦- ولا يجتمع الشقاء مع التقوى . ( فأنذرتكم نارًا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى ) ..

أرجو من الله أن يسعدكم في الدارين ولا تشقوا أبدًا . ..
 
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