لا يجتمع الشقاء مع ست حالات :

١- لا يجتمع الشقاء مع بِر الوالدة . ( وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ) ..

٢- ولا يجتمع الشقاء مع الدعاء . ( وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ) ..

٣- ولا يجتمع الشقاء مع القرآن . ( مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ) ..

٤- ولا يجتمع الشقاء مع اتباع الهدى . ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) ..

٥- ولا يجتمع الشقاء مع خشية الله . ( سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ) ..

٦- ولا يجتمع الشقاء مع التقوى . ( فأنذرتكم نارًا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى ) ..



أرجو من الله أن يسعدكم في الدارين ولا تشقوا أبدًا . ..