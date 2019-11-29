شاهدت هذا المشهد وحبيت اطرحة عليكم

تدخين البنات تمرد على العادات بين الفتاة والشاب ؟؟



او إنه منافسة لأفعال للشباب والرجال ؟؟



او إنه عادة جديدة دخيلة علينا وعلى مجتمعنا ؟؟



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موضوع مهم اتمنى يشارك فيه الجميع ويبدون رأيهم بصراحة .......





بعد ان ظهرت في الأونه الأخير للأسف ظاهرة تدخين البنات سرا وجهرا والمراقب لهذه



الظاهرة يتسأل عن أسباب هذه الظاهرة الغربية ...





هل هي الحضارة أم التحضر كما يعتقد البعض...........!





ام هي ظاهرة تقليد ا الشعور بالتمرد على القيم والعادات أم أنها ظاهرة لإثبات



الوجود...!



ففي عصر العولمة والإنفتاح الفضائي وتقنية المعلومات الإنترنتية هل أصبح تدخين



الفتيات عادة من العادات المفروضة ،, و اذا كانت الفتاة لا تهتم بصحتها و تتهاون في



مسالة الخطر الذي يحدق بحياتها ..........





فهل تتساهل في الخطر المحدق بانوثتها وعذوبتها ؟



؟!!







لا اعتقد ان اي فتاة قد تتهاون في هذا الجانب الذي يمثل معنى وجودها في الحياة



ومعني جمالها ورونقها الجذاب .........







ايتها الفتاة المدخنه :



الانوثة هي بريق عينيك و انت ذابلة العيون ،, الانوثة هي لون شفتيك و انت قد طليت



شفتيك بلون اسود كتوم ..



الانوثة هي عبير انفاسك و انفاسك انت كأسوأ ما تكون...



الانوثة هي اشراقة وجهك و انت وجهك غائب بين الدخان و السموم....







فأفيقي قبل فوات الاوان و قبل حدوث شي مالا يجب ان يكون وقبل ذبلان

الورود ...........







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الســــــــؤال هنـــــــــا :





هل السبب في ذلك الحريه من الاهل ؟



ام الثقه القويه من اولياء الأمور ؟



ام التهاون في التربيه والانشغال في امور الدنيا ؟



ام نابع من الفتاة في تجربة هذه المرحلة ؟



ام ارتباط الفتاة بصديقات السؤ ؟



ام مشاكل عاطفية تمربها الفتاة؟