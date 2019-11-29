مشكلتي استشارة

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
642
النقاط
51
مرحبا
ماخاب من استشار اخوانه ثم استخار
ربي يفتح عليكم حاب كل واحد يدلي بدلوه في المسألة
لما يتقدم شاب صالح لخطبة فتاة صالحة لكن هذه الفتاة على قد حالها في مسؤوليات البيت من ناحية الأعمال المنزلية طبخ و غيره يعني تمشي حالها لكنها ليست متحملة للمسؤولية كاملة
هل الأصل أن تزوج له أو أن ترفض الخطاب الى أن ترى نفسها قادرة على مسؤوليات البيت
في من يقول أن البنت لما توضع أمام المسؤولية غصبا ستكون لها وفي من يقول العكس
أنت كرجل عندما تصارحك الفتاة بذلك هل تتقبل الأمر أم ترفض
واذا كانت لك بنت صالحة وخطبها صالح هل ترفض أن تزوجه بحجة أنك لا تراها كفئ لتحمل أعمال المنزل
و أنت كفتاة لو رأيت من نفسك ذلك هل
ترفضين أم تقبيلين و تحاولي تعويد نفسك في فترة الخطوبة
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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إنضم
29 أفريل 2019
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محل الإقامة
algeria
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ذكر
السلام عليكم
لي عودة لكم

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