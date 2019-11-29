مرحبا

ماخاب من استشار اخوانه ثم استخار

ربي يفتح عليكم حاب كل واحد يدلي بدلوه في المسألة

لما يتقدم شاب صالح لخطبة فتاة صالحة لكن هذه الفتاة على قد حالها في مسؤوليات البيت من ناحية الأعمال المنزلية طبخ و غيره يعني تمشي حالها لكنها ليست متحملة للمسؤولية كاملة

هل الأصل أن تزوج له أو أن ترفض الخطاب الى أن ترى نفسها قادرة على مسؤوليات البيت

في من يقول أن البنت لما توضع أمام المسؤولية غصبا ستكون لها وفي من يقول العكس

أنت كرجل عندما تصارحك الفتاة بذلك هل تتقبل الأمر أم ترفض

واذا كانت لك بنت صالحة وخطبها صالح هل ترفض أن تزوجه بحجة أنك لا تراها كفئ لتحمل أعمال المنزل

و أنت كفتاة لو رأيت من نفسك ذلك هل

ترفضين أم تقبيلين و تحاولي تعويد نفسك في فترة الخطوبة