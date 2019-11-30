مسابقة التصويت على افضل مدونه

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
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- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
أعزائي في هذا الصرح المبارك ،، الطيب أهله ..
نحيكم جميعا ,,, في هذا الملتقى لأوفياء القلم ,,,
نفتتح هذه الصفحة للتصويت على المدونات أو الصفحات التجميعية النشطة ،،الصفحات التي لم يتخلى عن تجميعها أصحابها ،،
بغض النظر عن حداثتها ،،
المهم أنها مازالت تمتعنا بجميل البوح ،،
و أناقة الذوق ،،
المعيار الأساسي للتقييم ،،
النشاط والتفاعل ،، ثم المحتوى ..
.....
يمكنكم التصويت على قائمة المدونات التالية
مدمنة سعادة بعيدا عن خشبة المسرح
@طموحة
همسات قلب
@يلوو شيش
حروفٌ مُلوّنة اقتباسات من دُنيا الأقلام
@السلطانة
خواطر صابونجية بلا بلا بلا ~Skor m@k
@Skor m@k
•.ღ.•خربشات قلم متمرد ..."مدونتي"...•.ღ.•
@*amani*
*خربشات فتاة*
@afnene
امل بعمر اليأس
@Hakan
قلم من محبرة الفؤاد
@عبدالرؤوف
فِـــنـــجـــآن قَـــهـــوتـــي .. سكون الفجر
@سكون الفجر
احلام مشلولة
@Abodi84
حِگـآيٙآتُـ أنثٙـى صٙغيْرةْ ..
@ظاَحكة مستبشرة
اوراق مبعثرة. #في بستان ناصر #
@sami44
أوراق الخريف ,,'
@Autumn leaves
اَلحَيآةُ عِبآرةٌ عَن كَلمآت
@لؤلؤة قسنطينة
? ? فـِيْ بـــٰلَاْطِ سـِـوَاْرْ ??
@سوار سوف
والمدونة الفائزة سوف تتحصل على الوسام
شكرا جزيلا لكل من تواجد ..
لكل من ساهم في نجاح هذه الفعالية ..
تقديري
المسابقة بإشراف
@Autumn leaves
@sami44
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