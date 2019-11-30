مسابقة التصويت على افضل مدونه

افضل مدونه

  • مدمنة سعادة بعيدا عن خشبة المسرح

    صوت: 1 33.3%

  • ‏•.ღ.•خربشات قلم متمرد ..."مدونتي"...•.ღ.•

    صوت: 0 0.0%

  • اَلحَيآةُ عِبآرةٌ عَن كَلمآت

    صوت: 0 0.0%

  • أوراق الخريف ,,'

    صوت: 1 33.3%

  • حِگـآيٙآتُـ أنثٙـى صٙغيْرةْ ..

    صوت: 0 0.0%

  • همسات قلب

    صوت: 1 33.3%

  • حروفٌ مُلوّنة اقتباسات من دُنيا الأقلام

    صوت: 0 0.0%

  • خواطر صابونجية بلا بلا بلا ~Skor m@k

    صوت: 0 0.0%

  • *خربشات فتاة*

    صوت: 0 0.0%

  • اوراق مبعثرة. #في بستان ناصر #

    صوت: 3 100.0%

  • امل بعمر اليأس

    صوت: 1 33.3%

  • قلم من محبرة الفؤاد

    صوت: 0 0.0%

  • ? ? فـِيْ بـــٰلَاْطِ سـِـوَاْرْ ??

    صوت: 0 0.0%

  • فِـــنـــجـــآن قَـــهـــوتـــي .. سكون الفجر

    صوت: 2 66.7%

  • احلام مشلولة

    صوت: 0 0.0%
  • مجموع المصوتين
    3
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,187
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
images.png


السلام عليكم ورحمة الله

أعزائي في هذا الصرح المبارك ،، الطيب أهله ..
نحيكم جميعا ,,, في هذا الملتقى لأوفياء القلم ,,,
84031-ea3edc98b86b05a5517afa69ab44f5e7.gif
نفتتح هذه الصفحة للتصويت على المدونات أو الصفحات التجميعية النشطة ،،الصفحات التي لم يتخلى عن تجميعها أصحابها ،،

images (14).jpeg

بغض النظر عن حداثتها ،،
المهم أنها مازالت تمتعنا بجميل البوح ،،
و أناقة الذوق ،،

المعيار الأساسي للتقييم ،،
النشاط والتفاعل ،، ثم المحتوى ..
.....

يمكنكم التصويت على قائمة المدونات التالية

مدمنة سعادة بعيدا عن خشبة المسرح
@طموحة

همسات قلب
@يلوو شيش

حروفٌ مُلوّنة اقتباسات من دُنيا الأقلام
@السلطانة

خواطر صابونجية بلا بلا بلا ~Skor m@k
@Skor m@k

‏•.ღ.•خربشات قلم متمرد ..."مدونتي"...•.ღ.•
@*amani*

*خربشات فتاة*
@afnene

امل بعمر اليأس
@Hakan

قلم من محبرة الفؤاد
@عبدالرؤوف

فِـــنـــجـــآن قَـــهـــوتـــي .. سكون الفجر
@سكون الفجر

احلام مشلولة
@Abodi84

حِگـآيٙآتُـ أنثٙـى صٙغيْرةْ ..
@ظاَحكة مستبشرة

اوراق مبعثرة. #في بستان ناصر #
@sami44

أوراق الخريف ,,'
@Autumn leaves


اَلحَيآةُ عِبآرةٌ عَن كَلمآت
@لؤلؤة قسنطينة
? ? فـِيْ بـــٰلَاْطِ سـِـوَاْرْ ??
@سوار سوف
والمدونة الفائزة سوف تتحصل على الوسام

108_1540389970l.gif




شكرا جزيلا لكل من تواجد ..
لكل من ساهم في نجاح هذه الفعالية ..


84031-ea3edc98b86b05a5517afa69ab44f5e7.gif
تقديري

المسابقة بإشراف
@Autumn leaves
@sami44
 
آخر تعديل:
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,304
النقاط
571
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
افتتاحية موفقة بإذن الله ..
...
أتمنى تفاعل الأعضاء مع هذا المحتوى ،،
وأن يحوز على إعجابهم

بارك الله فيك استاذي الكريم
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,304
النقاط
571
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
@لؤلؤة قسنطينة
@يلوو شيش
@الامين محمد
@طموحة
@حلم كبير
@خووخه
@NAPOLA
@Amant liberti
@أم منيــــــر
@الصراحة راحة
@صمت النبض
@حاتم07
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@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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@زهور الشوق
@الطيب الجزائري84
@Autumn leaves
@السلطانة
@الملك الظليل
@ليليا مرام
@Ma$Ter
@Malika Tlm
@الوهم
@البشير البشير
@*amani*
@ناصر dz
@اميرة الالم
@اميرة المدائن
@طيور السلام
@سوار سوف
@عبدالرؤوف
@Soumia hadj mohammed
@rafid2
@فتى من الغد
@سعد606
@خيرة جانت
@خيرة الوهرانية
@خديجة ph
@آية نور اليقين
@sami44
@ناصر dz
و القائمة مفتوحة و الحاضر يعلم الغايب
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,187
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال Autumn leaves:
افتتاحية موفقة بإذن الله ..
...
أتمنى تفاعل الأعضاء مع هذا المحتوى ،،
وأن يحوز على إعجابهم

بارك الله فيك استاذي الكريم
إضغط للتوسيع...
البركة فيك وفي افكارك الطيبه
اتمنى تفاعل الأعضاء
فهذه المدونات بوح خالص ولو انو فيها المنقول اللذي يضفي عليها رونقا خاصا
كل التقدير لك
 
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