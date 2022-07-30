الإمضاء على مذكرة تفاهم بين الجزائر ونيجيريا والنيجر بخصوص مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء

قال عبدالرؤوف1: مفهمتش أنا جد وزير البترول النيجيري معامن يمشي

مرة يقلك نديرو فالمروك مرة فالدزاير

يهديك ربي يا تيميبري إضغط للتوسيع...

هههههههه مرحبا عبد الرؤوف

موش هو ألي يقول الإمكانيات هي ألي تقول (الجغرافيا + الوقت + القدرة المادية + السرعة في الإنجاز + الأرباح المحققة للأطراف) .. وهذا كلهم غير متوفرين ويستحيل توفيرهم لدى أمير المطبعيـن !