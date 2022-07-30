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الإمضاء على مذكرة تفاهم بين الجزائر ونيجيريا والنيجر بخصوص مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,513
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
الإمضاء على مذكرة تفاهم بين الجزائر ونيجيريا والنيجر بخصوص مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء



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عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
914
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
مفهمتش أنا جد وزير البترول النيجيري معامن يمشي
مرة يقلك نديرو فالمروك مرة فالدزاير
يهديك ربي يا تيميبري
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,513
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف1:
مفهمتش أنا جد وزير البترول النيجيري معامن يمشي
مرة يقلك نديرو فالمروك مرة فالدزاير
يهديك ربي يا تيميبري
إضغط للتوسيع...
هههههههه مرحبا عبد الرؤوف
موش هو ألي يقول الإمكانيات هي ألي تقول (الجغرافيا + الوقت + القدرة المادية + السرعة في الإنجاز + الأرباح المحققة للأطراف) .. وهذا كلهم غير متوفرين ويستحيل توفيرهم لدى أمير المطبعيـن !
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
914
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال Golden Man:
هههههههه مرحبا عبد الرؤوف
موش هو ألي يقول الإمكانيات هي ألي تقول (الجغرافيا + الوقت + القدرة المادية + السرعة في الإنجاز + الأرباح المحققة للأطراف) .. وهذا كلهم غير متوفرين ويستحيل توفيرهم لدى أمير المطبعيـن !
إضغط للتوسيع...
بالطبع المرور عبر دولتين واختصار الطريق أفضل من المرور عبر غرب إفريقيا كاملة.
لكن لا يجوز تغيير الخطابات والقرارات تارة هنا وتارة هنا بالنسبة لوزير .
إضافة إلى انني لو كنت وزير النفط النيجيري فلن أمرر الأنبوب أبدا عبر الجزائر
( ههههههههه هذي كون جيت ) لأن الجزائر تستخدم الغاز كورقة ضغط سياسي مما يجعلها دولة غير آمنة نسبيا باه تعتمد عليها لتصدير غازك لأوروبا، لو حدثت خلافات سياسية بين البلدين فلا شك أن الجزائر ستغلق الصنبور غلقاً ونيجيريا تروح في ذاك الشي 😂
 
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