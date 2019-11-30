ماهو البيتكوين

ما هي البيتكوين Bitcoin؟

Satoshi Nakamoto

2008

blockchain

ما هي طريقة شراء البيتكوين؟

تأكد من إن كانت المنصة أو الشخص الذي تشتري منه العملة يقوم ببيعك بطريقة قانونية، مثلما تفعل عادة عند شراءك من الانترنت.

استخدم منصة تبادلية موثوقة مثل Gemini للشراء، حيث عليك تسجيل جميع معلوماتك، من ثم إيداع مالك إن كان بالدولار أو الجينيه الاسترليني أو غيره، من ثم شراء البيتكوين بسعر الصرف الحالي.

كما يمكنك بيع البيتكوين أيضاً بنفس الطريقة السابقة.

قم بنقل عملاتك فور الشراء إلى موقع أخر بحيث يكونو بأمان، لا تخزنهم طويلاً بالموقع التبادلي.

كيف سنقوم بتخزينها؟

blockchain

كيف يتم حماية العملات؟

كن اعتبار عملةهي مستقبل العملات الجديدة التي تواجدت حديثاً في الساحة، والتي جعلتنا نسأل ونستفسر إن كانت تعتبر حقاً عملة اقتصادية أخرى بديلة، أو نستطيع أن نعتبرها طريقة لكسب المال؟ في الحقيقة الجواب نعم، فهي تملك عدة أسباب وأكثر لتنال هذه الشهرة.إلا أن هذا لا يعني عدم معرفة كل شيء عنها قبل التعامل معها، عليك أن تسأل وتعرف من أين أتت، وكيف تتعامل معها، وماذا تفعل بالتحديد، في الحقيقة يمكنك من خلالها شراء ما تحب، أتريد حلوى الأيس كريم؟ أتريد شراء تذكرة أحد الحفلات ؟ إذاً سوف تخدمك حينها، إلا أنها لا تشبه العملات الأخرى، لا يمكنك لمسها ووضعها في حسابك بالبنك أمام ناظرك، لأنها باختصار عملة رقمية غير ملموسة، لذا يعتبرها البعض عملة وهمية، لذا عليك الانتباه على عملاتك دوماً وحمايتها، أما بالنسبة عن سؤال كيف أتت أو صنعت؟ فذلك عن طريق عملية حسابية معقدة للغاية تدعى “التعدين”.هي عملة رقمية تم إنشائها من قبل مطور مازال مجهول الهوية إلى اليوم يطلق على نفسه الاسم المستعارفي عام، من أجل توفير بديل مالي لا مركزي قابل للتطبيق للبنية التحتية المالية الحالية، حيث يمكنك إنفاقها للشراء عن طريق خوارزميات وعمليات حسابية تقنية تدعى سلسة الكتلمن ناحية الحماية فهي تمتلك مفتاحين، مفتاح أول عمومي معروف لدى الجميع، ومفتاح خاص بالمستخدم فقط، بحيث لا يمكن إنفاق أي عملة من دون معرفة المفتاح الخاص.لا تستطيع الحصول على هذه العملة كما تفعل عادة مع أموالك عن طريق الصراف الآلي، لذا سنقدم لك اليوم الخطوات الازمة لتضع يدك على هذه العملة:إذا السؤال هنا:كما قلنا عند عملية الشراء لا تبقي العملات في الموقع، فوراً ضعهم بمكان أمن، لأن المنصة مهمتها القيام بشراء آمن، وينتهي دورها هنا، أما ما تبقى عليك، يجب أن لا تبقي عملاتك فيها لأنها لن تكون تحت سيطرتك.يمكنك من أجل ذلك استخدام محفظة رقمية مثل Bitcoin QT التي ستخزن بها عملاتك وتأمينها ضمن حاسبك،حيث سيتم تشفير المحفظة وإنشاء نسخة إحتياطية منها لتبقى بأمان، وأيضاً سيتطلب منك فحص دائم للفيروسات وأن تفهم جيداً طرق الحماية على الانترنت.أو يمكن تجربة محفظة عبر الإنترنت مثل المتوفرة على سلسلة الكتل، لا تقلق قد يكون الأمور مربكاً ولكن حين تفهم تماماً آلية العمل ستكون العملية سهلة جداً عليك.على كل، في حال لم تعجبك أو لم ترتاح للطرق السابقة، يمكنك إستخدام محفظتك الورقية لإرسال عملاتك المعدنية إلى عنوان البيتكوين غير المتصل عبر الإنترنت بأي برنامج تبادلي كالسابق، حيث سيتم إنفاق عملاتك الرقمية باستخدام مفتاحك الخاص.كما الحال تماماً عندما تقوم بحماية حسابك البنكي، فكلما قمت بحمايته أكثر كلما قل احتمال شخص ما من الوصول إليه، لذا عندما يطلب منك كلمة مرور، استخدم كلمة تتذكرها فوراً ولكنها قوية وفريدة، واحرص أن تكون متنوعة بين الأحرف الصغيرة والكبيرة والأرقام والإشارات، ولا تقم باستخدام كلمات مرور استخدمتها بموقع آخر، من أجل أن تبقى عملاتك بآمان في حال تم اختراق ذاك الموقع.يمكنك أيضاً بجانب كلمة المرور استخدام “المصادقة الثنائية” وهي بعد إدخالك لكلمة المرور سيتم عرض واجهة أخرى تطلب منك إدخال الرمز الذي تم إرساله إلى هاتفك الذكي الآن، والتي تطلب من 20-30 ثانية لتصل وعندها قم بإدخاله لتتمكن أخيراً من الدخول إلى حسابك وبالتالي تكون قد دعمته بميزة أمان إضافية قوية.يتم إنشائها عن طريق أجهزة خاصة سريعة جداً وقوية جداً تستخدم لبرامج عملاقة ومعقدة، وليس إطلاقاً عن طريق حواسيبنا، حيث من دون هذه الأجهزة لا يمكن تكوين عملات رقمية على الإطلاق، وحتى لا يمكن التحقق من صحة عملاتك الرقمية.حيث لديك خياران لتعدينه، إما بشراء هذه الأجهزة والتي تعد غالية جداً جداً، أو بدلاً من ذلك يمنك التعدين على الانترنت من خلال استخدام خدمة تعدين السحابية تابعة لجهة معينة مثل Genesis Mining أو مزرعة Ambit Mining والتي تسمح بتعدين البتكوين من دون مشاكل في الصيانة أو المعدات.