مساعدة حول سفر الى تونس

السلام عليكم اهلا وسهلا

من فضلكم انا قد اسافر الى تونس لاجراء عملية اريد مساعدة حول تحديد مثلا كلفة اقامة وفنادق رخيصة ثمن وقريبة في العاصمة وايضا كيفاه نصرف دراهم

لكل من زار تونس يساعدني من فضلكم

وشكرا لكم