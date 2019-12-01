مساعدة حول سفر الى تونس

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,725
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم اهلا وسهلا
من فضلكم انا قد اسافر الى تونس لاجراء عملية اريد مساعدة حول تحديد مثلا كلفة اقامة وفنادق رخيصة ثمن وقريبة في العاصمة وايضا كيفاه نصرف دراهم
لكل من زار تونس يساعدني من فضلكم
وشكرا لكم
 
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