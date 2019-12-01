السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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24 قتيلا في انقلاب حافلة سياحية بتونس

لقى 24 شخصا حتفهم وأصيب 21 آخرون، اليوم الأحد، إثر انقلاب حافلة سياحية في شمال غربي تونس.



وحسب وسائل الإعلام المحلية، قال المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية باجة، مالك ميهوب

أن حافلة انقلبت بعد انزلاقها في منحدر حاد في منطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين

عين دراهم وعمدون بولاية باجة، مشيرا إلى أن الحافلة كانت تقل 70 شخصا، وهم من الطلبة.

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في أمان الله

المصدر: موقع الخبر