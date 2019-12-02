الجنة تحت أقدام الأمهات :

ارتبطت كلمة الام بالحنان والتضحية والأمن النفسي وكل شيئ جميل في عالم الأبناء .لكن يجب الاعتراف كذلك بوجود الأم السيئة، المريضة بداء الكراهية والضغينة، وحب السيطرة، والقسوة على ابناءها. أم لم يكن لها من فضل الأمومة سوى الوظيفة البيولوجية كأي أنثى من مخلوقات الله، تحمل، وتلد، وترضع. ولعل من أبشع ما تقوم به بعض الامهات، هو استغلالها للقدسية التي منحت لها عبر نصوص الدين وقيم المجتمع، لتمرير قراراتها السيئة جدا، والأمعان في إذلال من هم تحت نفوذها، فكثير من الأبناء رغم نضجهم وتكوينهم لأسر مستقلة، الا انهم يعيشون مع قهر أمهم بشتى ألوانه، ومن الصغار من يتجرعون كل يوم كؤوس التّيه والحرمان، من أم في جوفها قطعة لحم هي قلب اسود. وفوق كتفيها كرة هي رأس بتدبير شيطاني ورأي أعوج...ام إذا اعْطِيَتْ لا تقنع، وكلّما طُلِبَ رضاها ترفض. ومع كل محاولة للحوار تشترط أكثر.

مخ الهدرة: الجنة تحت اقدام الامهات، وهي كذلك للذين صبروا على قسوة وعوج بعض الامهات .