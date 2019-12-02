كيفية استخدام جهاز قياس السكر..... معلومات من تجميعي**

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كيفية استخدام جهاز قياس السكر
عاني العديد من الأشخاص من مرض السكري، فيسعون للحفاظ على المستوى الطبيعي للسكر في الدم لتجنب الآثار السلبية، ويوجد العديد من الطرق التي تساعد على الحفاظ على مستوى السكر: كاتّباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية، واستخدام جهاز فحص السكر باستمرار للمساعدة على معرفة نسبة السكر في الدم، وتتوفر العديد من الأجهزة الخاصة للسكر في الصيدليات التي تستخدم بطرق سهلة، ويمكن حملها بسهولة
جهاز قياس نسبة السكر أو مقياس الجلوكوز هو عبارة عن جهاز طبي يُستخدم لتحديد مقدار تركيز الجلوكوز في الدم، وهو عنصر أساسي لدى المصابين بمرض السكري أو نقص السكر في الدم لأنّه هدف رئيسي يُستخدم للتحكم بنوعي المرض الأول والثاني، وبواسطته يتم ضبط السكر لمستواه الطبيعي في الدم لفترات طويلة بالأدوية كما يُستحسن استخدام الجهاز عدَّة مرات في اليوم لأنّه يساعد على تقليل فرص حدوث مضاعفات ارتفاع السكر في الدم ويخفض نسبتها على المدى الطويل.
كيفية استخدام جهاز فحص السكر
هناك مجموعة مختلفة من أجهزة فحص السكر الذاتي في الأسواق ولكنها تعتمد على نفس المبدأ عند الاستخدام، فجميها تعمل على بطارية وتحتوي على شرائط وأداة لوخز الجلد باستخدام الإبرة الخاصة، كما يتم حفظ الجهاز في غالبية الأحيان بحقيبة صغيرة، أمَّا عن طريقة استخدامه فهي كالآتي:
تشغيل الجهاز
ادخال الشريط في الجهاز
التأكد من مطابقة الكود المكتوب على علبة الشرائط والكود المبرمج عليه الجهاز.
ادخال الابرة في أداة الوخز
تعقيم الإصبع باستخدام الشاش المعقم، او الشاش العادي وأى مطهر الطبي.
وخز الإصبع بالابرة، الضغط قليلاً لخروج نقطة دم.
وضع نقطة الدم على الشريط الحساس للجهاز.
الانتظار بضع ثوانٍ حتى تظهر النتيجة على الجهاز.
خصائص جهاز فحص السكر:
هناك عدَّة خصائص لأجهزة قياس سكر الدم والتي قد تختلف من جهاز لآخر:
الحجم:
يقترب حجم أجهزة قياس السكر حجم كف اليد، وقد تتوفر أنواع أخرى من الأجهزة تكون أكبر أو أصغر حجماً.
شرائط الاختبار:
تُستخدم مرة واحدة فقط، وتحتوي على مواد كيميائية تتفاعل مع السكر الموجود في قطرة الدم، وبشكلٍ عام يتم صناعة هذه الشرائط من البلاستيك، ويوجد فيها موضع صغير مشبع بإنزيم الجلوكوز و غيره من المواد الخاصة بالكشف عن السكر.
الترميز:
يجب أن يقوم مستخدم الجهاز بإدخال الكود يدوياً على قارورة شرائط الاختبار أو على رقاقة تكون مرفقة مع شريط الاختبار، وبإدخال كود الترميز أو الشريحة الرقيقة سيقوم الجهاز بقياس نسبة السكر في الدم من خلال معايرة الجهاز بناءً على الفئة من شرائط الاختبار، ومن المهم أن تتم عملية المعايرة بدقة لأن عدم إجراء هذه العملية بشكلٍ صحيح يُعطي نتائج غير مضمونة بنسبة 4 مليمول/لتر أي 72 مليغراماً/ديسيلتر. و حاليا توجد اجهزة بمجرد ادخال شرائط الاختبار تعطيك النتيجة مباشرة دون ترميز
حجم عينة الدم:
تختلف نسبة حجم عينة الدم من جهاز لآخر، حيث يتراوح حجمها ما بين 0.3 إلى 1 ميكرولتر.
مدة الاختبار:
تتراوح مدة الاختبار التي تحتاجها عملية قراءة شريط الاختبار من 3 ثوانٍ إلى 30 ثانية بناءً على النوع المستخدم من الأجهزة.
طريقة العرض:
تُعطى نتيجة مستوى السكر في الدم بوحدة مليغرام/ديسيلتر أو مليمول/لتر.
شرح لخطوات استخدام جهاز فحص السكر:
إحضار الأدوات اللازمة كالإبرة الخاصة بالجهاز وحقيبة الجهاز، وجهاز وخز الجلد، والزجاجة التي تحتوي على أشرطة القياس، التي تجدد إذا نفدت دون الحاجة إلى تغيير الجهاز.
تعقيم اليدين جيدًا: بغسلهما بالماء والصابون الطبي، أو يمكن استخدام الكحول الطبي ومسح اليدين به، وتجفيفهما جيدًا قبل لمس أدوات فحص السكر.
سحب شريط الفحص من الزجاجة الخاص ووضعه في المكان المخصص له بالجهاز، ومن المهم الانتباه إلى تحديد معايير الجهاز، أو التشفير لنقل قراءة صحيحة لمستوى السكر في الدم.
وخز الأصبع بعمق مناسب كما هو محدد على الجهاز، من طرف الأصبع، ويفضل وخز الأصبع في كل مرة عند الفحص من مكان مختلف؛ لتجنب الإصابة بالتقرح، أو الندوب، وبعد تثبيت الإبرة يضغط على الزر الخاص لإطلاق الإبرة لتغرز في الجلد قليلًا.
الحفاظ على وضعية الأصبع بشكل مائل بعد خروج قطرة من الدم يجب للحفاظ على خروج الدم منه، ويمكن الضغط بلطف على طرف الأصبع لخروج عينة أكبر من الدم عند الحاجة.
سحب العينة بواسطة الشريط الفاحص، الموجود أسفل الجهاز، والذي يؤدي دوره بامتصاص عينة الدم كاملة.
الانتظار لمدة المناسبة حسب نوع الجهاز لتظهر النتيجة لنسبة السكر على الجهاز الرقمي، ويمكن هكذا معرفة النسبة الصحيحة إن كانت منخفضة أو مرتفعة.
مراجعة الطبيب المختص في حالة تكرار ظهور نتيجة غير مطمئنة، ومن الضروري تدوين النتائج يوميًّا،
مع كتابة التاريخ والوقت لإطلاع الطبيب عليها.
بعد الانتهاء من استخدام جهاز فحص السكري، يجب حفظه بطريقة صحيحة، بوضعه في الحقيبة الخاصة، والتخلص من الإبرة المستخدمة، والشريط لتجنب نقل أي عدوى.
نسبة السكر في الدم :
تبلغ النسبة الصحيحة للسكر في الدم عند الشخص السليم من 70 إلى 100 ملجم/ دسل
في حالة قياس نسبة السكر على الريق في الصباح الباكر، أما عند قياسه بين الوجبات، فيكون بعد تناول الوجبة بساعتين على الأقل، فتتراوح القراءة بين 100 إلى 140 ملجم/ دسل، إذا كان عمر الشخص أقل من 50 عامًا. وإذا كان عمر الشخص أكثر من 50 عامًا، فيكون الحد الفاصل لنسبة السكر 150 ملجم/ دسل، والأكثر من 60 عامًا يعتبر الشخص مصابًا بالسكر إن زاد حد القراءة عن 160 ملجم/ دسل.
طرق المحافظة على مستوى السكر الطبيعي:
تجنب تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات، فيجب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة من الكربوهيدرات بنسبة قليلة للحصول على كمية كافية من الألياف الغذائية.
الابتعاد عن استهلاك الدهون الحيوانية، والتركيز على تناول الأسماك، والدهون النباتية.
تجنب الطعام المقلي، والوجبات السريعة، والعصائر الصناعية، والإكثار من تناول الخضار، والفواكه، والبقوليات، والأطعمة قليلة الدسم.
ممارسة التمارين الرياضية يوميًّا، كالمشي لمدة نصف ساعة يوميًّا، أو رفع الأوزان المتوسطة الثقل، ومن المهم استشارة الطبيب المختص حول أنواع الرياضة التي يمكن ممارستها، والتي تختلف من شخص إلى آخر، حسب العمر.
قياس السكر باستمرار يوميًّا لأخذ العلاج المناسب.
إجراء الفحوصات الدورية، كل ثلاثة أشهر، وخاصة فحص ضغط الدم، والدهنيات.
التخلص من الوزن الزائد، وبنشاطات مختلفة؛ للتخلص من دهون الجسم، التي تعيق حركة الدم في الجسم، وتزيد من مستوى السكر.
اتمنى لكم دوام الصحة و العافية
و اتمنى ان ينال اعجابكم موضوعي
تقبلو تحياتي