مسكينة هي الأم :

- الاب: قولي لولدك.....

- الابن: عارفتيني ما نقدرش نهدر معاه..قوليلو....

- البنت: هدرتِ مع بابا واشْ قالك..

- الام: مَزال...حتى....

أي حديث عن علاقة صحية بين أفراد الأسرة، وحل صحي للمشكلات التي يواجهونها في ظل نمط اتصالات مُعتل.

مخ الهدرة: مسكينة هي الأم دور ناقل للرسائل بين شخصيات ضعيفة...مع لوم من الجميع .