سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 176
- النقاط
- 13
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
مسكينة هي الأم:
- الاب: قولي لولدك.....
- الابن: عارفتيني ما نقدرش نهدر معاه..قوليلو....
- البنت: هدرتِ مع بابا واشْ قالك..
- الام: مَزال...حتى....
أي حديث عن علاقة صحية بين أفراد الأسرة، وحل صحي للمشكلات التي يواجهونها في ظل نمط اتصالات مُعتل.
مخ الهدرة: مسكينة هي الأم دور ناقل للرسائل بين شخصيات ضعيفة...مع لوم من الجميع.
- الاب: قولي لولدك.....
- الابن: عارفتيني ما نقدرش نهدر معاه..قوليلو....
- البنت: هدرتِ مع بابا واشْ قالك..
- الام: مَزال...حتى....
أي حديث عن علاقة صحية بين أفراد الأسرة، وحل صحي للمشكلات التي يواجهونها في ظل نمط اتصالات مُعتل.
مخ الهدرة: مسكينة هي الأم دور ناقل للرسائل بين شخصيات ضعيفة...مع لوم من الجميع.