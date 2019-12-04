مسكينة هي الأم

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
176
النقاط
13
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
مسكينة هي الأم:
- الاب: قولي لولدك.....
- الابن: عارفتيني ما نقدرش نهدر معاه..قوليلو....
- البنت: هدرتِ مع بابا واشْ قالك..
- الام: مَزال...حتى....
أي حديث عن علاقة صحية بين أفراد الأسرة، وحل صحي للمشكلات التي يواجهونها في ظل نمط اتصالات مُعتل.
مخ الهدرة: مسكينة هي الأم دور ناقل للرسائل بين شخصيات ضعيفة...مع لوم من الجميع.
 
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