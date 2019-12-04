سهولة عملية الهدم

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
سهولة عملية الهدم:
1- الاب الذي يشحن صدر اولاده كراهية لأحد من أفراد العائلة او الاقارب...وكذلك الام حين تفعل ذلك مع صغارها.
2- استاذ الدعم الذي يتكلم بسوء عن زميله و يدفع التلاميذ الى كره المدرسة.
3- الفرد الذي يحاول ان يصنع مجد اعلامي من خلال بث الكراهية نحو الوطن.
مخ الهدرة: بعض الاشخاص ضعاف ...لكنهم يستفدون من مبدأ سهولة عملية الهدم.
 
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