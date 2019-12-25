سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 221
- النقاط
- 13
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
المجرم الحقيقي:
1- الاب الذي يشحن صدر اولاده كراهية لأحد من أفراد العائلة او الاقارب...وكذلك الام حين تفعل ذلك مع صغارها.
2- استاذ الدعم الذي يتكلم بسوء عن زميله و يدفع التلاميذ الى كره المدرسة.
3- الفرد الذي يحاول ان يصنع مجد اعلامي من خلال بث الكراهية نحو الوطن.
مخ الهدرة: الناس ضعاف ...لكنهم يستفدون من مبدأ سهولة عملية الهدم
1- الاب الذي يشحن صدر اولاده كراهية لأحد من أفراد العائلة او الاقارب...وكذلك الام حين تفعل ذلك مع صغارها.
2- استاذ الدعم الذي يتكلم بسوء عن زميله و يدفع التلاميذ الى كره المدرسة.
3- الفرد الذي يحاول ان يصنع مجد اعلامي من خلال بث الكراهية نحو الوطن.
مخ الهدرة: الناس ضعاف ...لكنهم يستفدون من مبدأ سهولة عملية الهدم