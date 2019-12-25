المجرم الحقيقي:

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1- الاب الذي يشحن صدر اولاده كراهية لأحد من أفراد العائلة او الاقارب...وكذلك الام حين تفعل ذلك مع صغارها.

2- استاذ الدعم الذي يتكلم بسوء عن زميله و يدفع التلاميذ الى كره المدرسة.

3- الفرد الذي يحاول ان يصنع مجد اعلامي من خلال بث الكراهية نحو الوطن.

مخ الهدرة: الناس ضعاف ...لكنهم يستفدون من مبدأ سهولة عملية الهدم