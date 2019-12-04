السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-عمولة الإرسال %0.95 يتحملها المشتري
مرحبا بالجميع
متوفر 17.44$ PAYEER مقابل 195دج للدولار
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
بعد الدفع يكتب على وصل العملية: إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى
ثم يرفع داخل المحادثة
ملاحظات:
مرحبا بالجميع
متوفر 17.44$ PAYEER مقابل 195دج للدولار
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
بعد الدفع يكتب على وصل العملية: إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى
ثم يرفع داخل المحادثة
ملاحظات:
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب
تنبيهات:-المبلغ يباع على دفعة واحدة مقابل 3400دج
-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع