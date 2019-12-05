أنا

في أعلى مراتب

احتقار الذات

و اللامبلات



رغم ذلك

خائفة ..

خائفة ان اتواصل

مع من اعزهم

لاطمئن عنهم



لاني اشتاقهم



فاصطدم بواقع

اني ازعجتهم



هم من رحلوا ..

اتمنى ان يسعدوا



لن ازعج اي احد

من يريدني يعرف مكاني



لا زلت

اتذكر ذاك السقوط

اتذكره جيدا ..



لم اكن اعرف اني دون قاع

فقط مجرد منحدر ..



لا اعلم لم كل هذا

الا اني متاكدة من امر وحيد

كله بسببي..



انا .. كنت ساقول حيوانة

الا اني تذكرت " لا يجوز "



حسنا .. ايا كان



انا مرهقة ..

وعزتك وجلالك إلهي مرهقة



انا مخطئة .. أعرف

كما اعرف انك سبحانك

لا تكلف نفسا الا وسعها



انت تعلم يالله

تعلم ما في نفسي

احسن مني



راضية ..

وعزتك انا راضية

عن كل شيء مهما كان

فهو خير، كله خير..



الا ان نفسي تخنقني

لاحول ولا قوة الا بالله

لا اله الا الله

سبحانك اني كنت من الظالمين



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة - ​