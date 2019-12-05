مناجاة

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,252
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
أنا
في أعلى مراتب
احتقار الذات
و اللامبلات

رغم ذلك
خائفة ..
خائفة ان اتواصل
مع من اعزهم
لاطمئن عنهم

لاني اشتاقهم

فاصطدم بواقع
اني ازعجتهم

هم من رحلوا ..
اتمنى ان يسعدوا

لن ازعج اي احد
من يريدني يعرف مكاني

لا زلت
اتذكر ذاك السقوط
اتذكره جيدا ..

لم اكن اعرف اني دون قاع
فقط مجرد منحدر ..

لا اعلم لم كل هذا
الا اني متاكدة من امر وحيد
كله بسببي..

انا .. كنت ساقول حيوانة
الا اني تذكرت " لا يجوز "

حسنا .. ايا كان

انا مرهقة ..
وعزتك وجلالك إلهي مرهقة

انا مخطئة .. أعرف
كما اعرف انك سبحانك
لا تكلف نفسا الا وسعها

انت تعلم يالله
تعلم ما في نفسي
احسن مني

راضية ..
وعزتك انا راضية
عن كل شيء مهما كان
فهو خير، كله خير..

الا ان نفسي تخنقني
لاحول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله
سبحانك اني كنت من الظالمين

المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,319
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قَد يكون بداخلكَ وجع كَبير وحزن يسيطر عليك وقلق موجع !!!
وَلكَنْ ﻻ‌تَستسلَمي ، أنظُري إلِى السِمَاء وَ قُولي يَا ربْ أنت القوي ونحن الضعفاء ..كن معي يالله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
الله يسعدك وينور دربك ويريح بالك ويكتب لك بكل خطواتك فرح وسعاده ، ، ، الله يسهل لك حياتك وكل حاجه بطريقك ، الله يحفظك ويسعدك ويهنيك ويريح بالك ويحفظك ويحمي قلبك
الله يسعدك ويرزقك السعاده بالدنيا والاخره وييسر لك كل امور حياتك
 
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