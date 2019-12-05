تخليد الذكرى

Abodi84
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السلام عليكم أيها الأخوة
اما بعد هناك مواقف و احداث نمر بها تجعل ذاك اليوم لا ينسى في كل عام عندما يمر هذا اليوم يحضر في عقلك ذاك الحدث ليجمع حولة بعض من الذكريات المتعلقة به كاشخاص و مناطق
على سبيل المثال في العام الدراسي ٨٧/٨٨ كان لدينا معلمة من المدينة في نهاية العام الدراسي لم تعطي الهداية حسب درجات التلاميذ إنما كانت رد لمن قدم لها هدية بعيد المعلم
و هلم ما جرى من الأحداث و المواقف الجميلة و المخذلة لتذكرنا بأفعال بعض الذي عبرو في حياتنا و تركوا بصمتهم التي تعبر عن حقيقة معايير تعاملهم مع الآخرين
اما بعد هناك مواقف و احداث نمر بها تجعل ذاك اليوم لا ينسى في كل عام عندما يمر هذا اليوم يحضر في عقلك ذاك الحدث ليجمع حولة بعض من الذكريات المتعلقة به كاشخاص و مناطق
على سبيل المثال في العام الدراسي ٨٧/٨٨ كان لدينا معلمة من المدينة في نهاية العام الدراسي لم تعطي الهداية حسب درجات التلاميذ إنما كانت رد لمن قدم لها هدية بعيد المعلم
و هلم ما جرى من الأحداث و المواقف الجميلة و المخذلة لتذكرنا بأفعال بعض الذي عبرو في حياتنا و تركوا بصمتهم التي تعبر عن حقيقة معايير تعاملهم مع الآخرين