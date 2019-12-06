السلام عليكمتمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.للتذكير:- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقطباقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوعبيع موفق