السلام عليكمقامت منصة binance والمعروفة عالميا في تداول العملات الرقميةبالتعاقد مع شركةtravelbybit للحجوزات و الأسفار حول العالم والتي يمكنك من الدفع عن طريق العملات الرقميةبعقد شراكة لتقديم في المستقبل بطاقة خضم debit cardالبطاقة في مرحلة التسجيل والتجريب وسوف يتم إطلاقها قريبالمن يريد التسجيل الرابط أدناه