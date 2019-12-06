شرح مستعملي منصة binance

theking

theking

:: عضو مُتميز ::
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
548
النقاط
431
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
ذكر
السلام عليكم



قامت منصة binance والمعروفة عالميا في تداول العملات الرقمية

بالتعاقد مع شركة

travelbybit للحجوزات و الأسفار حول العالم والتي يمكنك من الدفع عن طريق العملات الرقمية
بعقد شراكة لتقديم في المستقبل بطاقة خضم debit card
البطاقة في مرحلة التسجيل والتجريب وسوف يتم إطلاقها قريبا

لمن يريد التسجيل الرابط أدناه


https://travelbybit.com/card-launch?referral=wV1S5n6&refSource=copy
 
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