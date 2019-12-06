السلام عليكم
قامت منصة binance والمعروفة عالميا في تداول العملات الرقمية
بالتعاقد مع شركة
travelbybit للحجوزات و الأسفار حول العالم والتي يمكنك من الدفع عن طريق العملات الرقمية
بعقد شراكة لتقديم في المستقبل بطاقة خضم debit card
البطاقة في مرحلة التسجيل والتجريب وسوف يتم إطلاقها قريبا
لمن يريد التسجيل الرابط أدناه
https://travelbybit.com/card-launch?referral=wV1S5n6&refSource=copy
قامت منصة binance والمعروفة عالميا في تداول العملات الرقمية
بالتعاقد مع شركة
travelbybit للحجوزات و الأسفار حول العالم والتي يمكنك من الدفع عن طريق العملات الرقمية
بعقد شراكة لتقديم في المستقبل بطاقة خضم debit card
البطاقة في مرحلة التسجيل والتجريب وسوف يتم إطلاقها قريبا
لمن يريد التسجيل الرابط أدناه
https://travelbybit.com/card-launch?referral=wV1S5n6&refSource=copy