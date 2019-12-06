تفاءلوا بالخير تجدوه...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



واعلم ان التعلق بغير الله شقاء وحين يكون التوكل على الله موجود لايكون مكان للمستحيل ارضى بكل مايحمله القدر لك مادام ربك يراه خيرا لك تفاءل وأرضى بما كتبه الله لك ،فالحمد لله ألف مرة على كل لحظة بسيطة قادرة تخلق فيك شعور الرضاواعلم ان التعلق بغير الله شقاء وحين يكون التوكل على الله موجود لايكون مكان للمستحيل ارضى بكل مايحمله القدر لك مادام ربك يراه خيرا لك

الكلمات الحنونة ترمم الروح المنكسرة، وتضمد شقوق الوجع وتهدئ القلب المتعب.. لكن :هل هناك كلمات أرق وأحن علينا من كلمات أرسلها إلينا مولانا (

وكان بالمؤمنين رحيما

) تلك ليست كلكلمات ..بل هي أنوار ترق في القلب وتفتح منافذ السعادة الأبدية (

لاتحزن إن الله معنا

)وتأخذ بيد كل ضعيف (

والله ولي الذين آمنوا

)وتداوي قلب كل محب (

يحبهم ويحبونه

)وتعين كل بعيد من القرب (

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب

)وتجر كل مشتاق (

فاذكروني أذكركم