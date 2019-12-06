تفاءلوا بالخير تجدوه...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفاءل وأرضى بما كتبه الله لك ،فالحمد لله ألف مرة على كل لحظة بسيطة قادرة تخلق فيك شعور الرضا😊
واعلم ان التعلق بغير الله شقاء وحين يكون التوكل على الله موجود لايكون مكان للمستحيل ارضى بكل مايحمله القدر لك مادام ربك يراه خيرا لك 🌺
الكلمات الحنونة ترمم الروح المنكسرة، وتضمد شقوق الوجع وتهدئ القلب المتعب.. لكن :هل هناك كلمات أرق وأحن علينا من كلمات أرسلها إلينا مولانا (وكان بالمؤمنين رحيما ) تلك ليست كلكلمات ..بل هي أنوار ترق في القلب وتفتح منافذ السعادة الأبدية (لاتحزن إن الله معنا )وتأخذ بيد كل ضعيف (والله ولي الذين آمنوا )وتداوي قلب كل محب (يحبهم ويحبونه )وتعين كل بعيد من القرب (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب )وتجر كل مشتاق (فاذكروني أذكركم )اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك.
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