تفاءلوا بالخير تجدوه ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تفاءل غدا أجمل ،غدا أجمل لأنك بمعية الله وفي حفظه ورعايته فلن يضيعك ولن يهملك ولن يغفل عن رزقك فتفاءل وتوقع الأجمل والأفضل في كل شيئ فإنه سبحانه يحب المتفائلين ويعطيهم على تفاؤلهم ثق بوعد ربك

(والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم)

كل ماداهمك اليأس دع الأمل يشرق في قلبك واصرخ بصوت عال أنك سعيد وليس للحزن مكان في قلبك

كن دائما مشعا بالأمل وبالرضا والقناعة مهما سدت بوجهك كل الدروب ،وتذكر

سيجعل الله بعد عسر يسرا ،

قال الله تعالى :

(لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم)