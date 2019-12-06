الاخلاص :

سألته عن سر نجاحه في قيادة مؤسسته التريوية فقال: الاخلاص .

قلت: اشْرَح من فضلك.

قال: ادخل مؤسستي يوميا في حدود السابعة والنصف، استقبل التلاميذ عند مدخل الباب، احي الأساتذة عند الدخول، احضر لتحية العلم، اتفقد الساحة حتى يلتحق الجميع بالاقسام..لا اغادر مؤسستي الا للضرورة، اربط علاقات مع المحيط ، التقي الاولياء، اشرف واتابع بحرص تنفيذ كل اللوائح والاجراءات...احرك الفريق التربوي لتحقيق الاهداف المسطرة..."من لخر" اغادر المؤسسة بشعورين هما: التعب والفخر.

مخ الهدرة: القيادة اختيار اما ان تكون "صحيح" او "راشي "