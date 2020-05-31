الإخلاص

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
394
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
الإخلاص:
سألته عن سر نجاحه في قيادة مؤسسته التريوية فقال: الاخلاص.
قلت: اشْرَح من فضلك.
قال: ادخل مؤسستي يوميا في حدود السابعة والنصف، استقبل التلاميذ عند مدخل الباب، احي الاساتذة عند الدخول، احضر لتحية العلم، اتفقد الساحة حتى يلتحق الجميع بالاقسام..لا اغادر مؤسستي الا للضرورة، اربط علاقات مع المحيط ، التقي الاولياء، اشرف واتابع بحرص تنفيذ كل اللوائح والاجراءات...احرك الفريق التربوي لتحقيق الاهداف المسطرة..."من لخر" اغادر المؤسسة بشعورين هما: التعب والفخر.
مخ الهدرة: القيادة اختيار اما ان تكون "صحيح" او "راشي"
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,417
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الاخلاص هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله ، جزيت خيرا على الموضوع القيم
 
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