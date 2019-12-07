تصرف من رجل على متن طائرة يثير غضب الركاب

كثير من العجائب والغرائب التي تحدث على متن الطائرات، فرحلات الطيران زاخرة بالحكايات والتصرفات العجيبة التي يقوم بها الركاب، فهناك من يتمتعون بالذوق والاحترام، وآخرون لا يعيرون اهتمامًا بتلك الأمور.فقد تشتهر الرحلات الجوية بأنها غير مريحة نسبيًا لأولئك الذين يسافرون في الدرجة السياحية. إذا كنت في رحلة طويلة أو كنت تتمتع بساق طويلًا، فقد يكون الجلوس في المقعد الضيق محبطًا، وقد يقوم ركاب الطائرة يبذلون قصارى جهدهم للراحة أثناء الرحلة.ولكن الرجل قرر أن يتخطى حدود اللياقة على متن طائرة، فخلع حذاءه ومد قدميه على قدم الراكب الذي يجاوره بالمقعد، وتارة أخرى يضع قدميه الحافيتين على منضدة الطعام المقابل له، والمقابلة لجاره بالكرسي، بحسب ما نشر موقع "ديلي إكسبريس" البريطاني.الأمر الذي جعل ركاب الطائرة يشعرون بالاشمئزاز من تصرفات هذا الرجل، فقال أحد الركاب الذي التقط الصورة ووضعها على "إنستجرام": "هذا الرجل تجرد من كل أنواع الذوق، فخلع حذاءه وجواربه، ومدهم أعلى طاولة الطعام، وعلى ساق الجالس بجواره".موجة الانتقادات انتقلت من الطائرة إلى موقع "الانستجرام"، فعلق الأشخاص: "هذا تصرف قذر كيف يتناول على طاولة الطعام بعد ذلك، مثير للغثيان".