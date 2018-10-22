لماذا يبكي البعض على متن الطائرة؟.. على ارتفاع 36 ألف قدم

هل سبق أن شعرت يوماً أنك ترغب بالبكاء خلال رحلة سفرك على متن طائرة؟ لا تقلق، لأنك لست الشخص الوحيد الذي ينتابه هذا الشعور. ولكن، يبقى السؤال.. ما السبب من وراء إثارة مشاعرنا على متن الطائرة بالتحديد؟

المشاعر والمخاوف خلال السفر

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، في استطلاع أجرته خطوط "فيرجين أتلانتيك" الجوية في العام 2011، وجدت أن أكثر من 55 في المائة من الركاب قد وافقوا على أن مشاعرهم تُثار خلال وجودهم على متن الطائرة، بينما أوضح 41 في المائة من الرجال أنهم يختبئون تحت بطانياتهم لإخفاء دموعهم.

وقال نائب الرئيس الأول والمدير الطبي الإقليمي لمنظمة "إنترناشيونال إس أو إس وميد أير"، الدكتور روبرت ل. كويغلي، إن العديد من الأشخاص يعانون من أمراض عقلية، بدءاً من الخوف من الأماكن المغلقة إلى الأماكن المكشوفة، وغيرها من مصادر القلق المختلفة.

نقص الأكسجين

وأشار كويغلي إلى أن الراكب قد يدخل في حالة نقص الأكسجين دون أن يلاحظ أعراضه. ويؤثر نقص الأكسجين على الأشخاص بطرق مختلفة، إذ قد ينتاب البعض البكاء، بينما يشعر آخرون بالنعاس. ونتيجة ذلك، ليس غريباً أن يبكي الشخص على ارتفاع 36 ألف قدم.

وجود الغرباء

وهناك بعض الظروف التي تزيد من مشاعر الأشخاص وتجعلها أكثر اهتياجاً، مثل سفر الشخص بمفرده لأنه سيكون محاطاً بمجموعة من الغرباء.

الطائرة بيئة غير مريحة

ولا تعد الطائرات بيئة مريحة لبعض الأشخاص، وذلك بسبب مقاعدها الصغيرة التي تتسبب بآلام في ركبتي الشخص، وهذا ما أوضحه الطبيب النفسي الأمريكي والخبير في الارتفاعات والعواطف الدكتور جودي دي لوكا، الذي يقول: إن هناك ضغط الكابينة في الطائرة، الذي قد ينجم عنه تأثيرات جسدية حقيقية تختلف من شخص إلى آخر.

أفصح عن مشاعرك

إذاً.. ما الذي يمكنك فعله إذا أُثيرت مشاعرك وأنت على متن الطائرة؟ إذن البكاء أحد الخيارات طالما لا يؤثر الشخص على من يجلس حوله. وإذا أردت تجنب البكاء، فبإمكانك الإفصاح عن مشاعرك في حال سفرك مع أحد الأشخاص الذين تعرفهم.

شغل الذهن بالألعاب



وإذا كنت تسافر بمفردك، فحاول تشتيت انتباهك بالألعاب الذهنية أو الكلمات المتقاطعة على سبيل المثال، يقول أستاذ السينما والإعلام بجامعة واشنطن في سياتل، ستيفن غرونينغ، الذي درس تأثير الترفيه الجوي على المسافرين، إن الركاب يحملون معهم أجهزتهم الخاصة على متن الرحلة في الكثير من الأحيان، وهذا يساعد على تقليل نسبة البكاء في الطائرة.