العدد الأول من سلسلة قلم ذهبي في ضيافتنا .. الأختين يلوو شيش ، و ONjINE

...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله وبياكم ،

أهلا وسهلا بكم جميعا ..

أعضاء اللمة الكرام

في العدد الأول من

...

سلسلة قلم ذهبي في استضافتنا ،، ..

...

مرحبا بأوفياء القلم ،، رفقاء البوح الحر ..

كثيرة هي اللحظات التي عانقت فيها صداء حروفكم

مشاعرنا ،، وطربت على أيقاع كلماتكم أسماعنا ..

دمعة فرح ، دمعة حزن ورثاء ..

هنا حيث تشاطرنا معكم ،,, صدق الشعور ، ..

...

في العدد الأول نستضيف الفائزتين .. في

مسابقة لأجلك وطني أكتب

..



نستضيف صاحبة القلم الذهبي المتألقة .. @ONjINE



وكذلك صاحبة القلم الصريح الواقعي .. المتألقة ..

@يلوو شيش

...

ستدور أسئلة الاستضافة حول الكتابات الأدبية للعضوتين .. ويمنع طرح الأسئلة الشخصية التعارفية ..

يفضل الكتابة باللغة العربية ..

..

أما بالنسبة للضيفتين ،،

فيفضل الاجابة عن الأسئلة بأسلوب أدبي ،، و الابتعاد عن الأجابات التقليدية المختصرة،..