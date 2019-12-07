العدد الأول من سلسلة قلم ذهبي في ضيافتنا .. الأختين يلوو شيش ، و ONjINE

Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,328
النقاط
571
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبياكم ،
أهلا وسهلا بكم جميعا ..
أعضاء اللمة الكرام
في العدد الأول من
...
سلسلة قلم ذهبي في استضافتنا ،، ..
...
مرحبا بأوفياء القلم ،، رفقاء البوح الحر ..

كثيرة هي اللحظات التي عانقت فيها صداء حروفكم
مشاعرنا ،، وطربت على أيقاع كلماتكم أسماعنا ..
دمعة فرح ، دمعة حزن ورثاء ..
هنا حيث تشاطرنا معكم ،,, صدق الشعور ، ..
...
في العدد الأول نستضيف الفائزتين .. في

مسابقة لأجلك وطني أكتب ..

نستضيف صاحبة القلم الذهبي المتألقة .. @ONjINE

وكذلك صاحبة القلم الصريح الواقعي .. المتألقة ..
@يلوو شيش
...
ستدور أسئلة الاستضافة حول الكتابات الأدبية للعضوتين .. ويمنع طرح الأسئلة الشخصية التعارفية ..
يفضل الكتابة باللغة العربية ..
..
أما بالنسبة للضيفتين ،،
فيفضل الاجابة عن الأسئلة بأسلوب أدبي ،، و الابتعاد عن الأجابات التقليدية المختصرة،..
...

إقامة طيبة نتمناها للضيفتين ..
شكرا للجميع .. سلفا..

تقديري ..



 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,328
النقاط
571
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
@لؤلؤة قسنطينة
@يلوو شيش
@الامين محمد
@طموحة
@حلم كبير
@خووخه
@NAPOLA
@Amant liberti
@أم منيــــــر
@الصراحة راحة
@صمت النبض
@حاتم07
@آڸعيۉن آڸسۉد
@ملكة زوجي
@الفتاة الاميرة
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@Adam dz
@صمت النبض
@زهور الشوق
@الطيب الجزائري84
@Autumn leaves
@السلطانة
@الملك الظليل
@ليليا مرام
@Ma$Ter
@Malika Tlm
@الوهم
@البشير البشير
@*amani*
@ناصر dz
@اميرة الالم
@اميرة المدائن
@طيور السلام
@سوار سوف
@عبدالرؤوف
@Soumia hadj mohammed
@rafid2
@فتى من الغد
@سعد606
@خيرة جانت
@خيرة الوهرانية
@خديجة ph
@آية نور اليقين
@sami44
@ناصر dz
@Hakan
و القائمة مفتوحة و الحاضر يعلم الغايب
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,328
النقاط
571
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
مع الافتتاحية ..
...

كيف كانت بداية الانطلاقة والرحلة مع القلم .
..
الجوانب التي تستهويكما في الكتابة وكذلك القراءة ..
انطباعكما عن مشاركتكما في مسابقة ،، لأجلك يا وطني أكتب ..
...
هل يوجد في الطبيعة ما يسمى بمصدر الالهام بالنسبة لكما ،، ..
...
الحالة المزاجية التي تدفع بكما للكتابة ..
..
هل تجيدان الكتابات الساخرة ..
...
الليل بالنسبة لكما ..

..
أكتفي بهذا القدر ..
 
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