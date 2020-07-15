سلسلة .. قلم ذهبي في ضيافتنا .. العدد الأول

Yasmina zahra
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
رواد منتدى البوح الحر
نرحب بكم .. وعودة جديدة لسلسلة ،،
سلسلة .. قلم ذهبي في ضيافتنا ..
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أهلا وسهلا بكم في هذه المساحة الأدبية التي ستحتضن جلسات السمر ،، ملتقيات التعارف ،،
و نزف الأقلام الذهبية ،، ذائعة الصيت في ملتقى أوفياء البوح ..
سنستضيف في هذه السلسة الفائزين ،، و كذلك المشاركين في مسابقة ،، لأجلك يا وطني أكتب ..
سنتعرف من خلال هذه السلسلة على ميولهم الأدبية ،
ما يعني أن كل ما سيطرحه الأعضاء من أسئلة تعارف ستكون أدبية بحتة ،، بعيدا عن الحياة الشخصية للضيف ..
إذن ضيفنا اليوم الاخ @Rǿmẳņĉį LŎvès
دائما بين حروفك نجد روحا تتمزج بما بنا من وجدان وشعور يخرج لنا بروعه البيان
كلمــــــات تقتفي أثر الكلمــــــات السابقـهـ ..
فهنيئاً لنا بصاحب هذا القلم الرائع .. فمرحباً بكـ وبقلمكـ الذهبي في هذه الجلسة .