سلسلة .. قلم ذهبي في ضيافتنا .. العدد الأول









اولا اهلا بضيفنا الكريم



نتمنى لك اقامة طيبة



لنعود لبضعة من الأسئلة :



متى بدات الكتابة؟

من هم الروائيون الذين تقرأ لهم؟ وما هي رواياتك المفضلة؟

وهل هناك شاعر مفضل؟

هل يمكن القول أن المعلم هو الأساس لإطلاق أي موهبة أدبية؟









لي عودة ...







​