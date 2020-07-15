سلسلة .. قلم ذهبي في ضيافتنا .. العدد الأول

Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,199
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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رواد منتدى البوح الحر
نرحب بكم .. وعودة جديدة لسلسلة ،،
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سلسلة .. قلم ذهبي في ضيافتنا ..
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.. .. ..
أهلا وسهلا بكم في هذه المساحة الأدبية التي ستحتضن جلسات السمر ،، ملتقيات التعارف ،،
و نزف الأقلام الذهبية ،، ذائعة الصيت في ملتقى أوفياء البوح ..
سنستضيف في هذه السلسة الفائزين ،، و كذلك المشاركين في مسابقة ،، لأجلك يا وطني أكتب ..
سنتعرف من خلال هذه السلسلة على ميولهم الأدبية ،
ما يعني أن كل ما سيطرحه الأعضاء من أسئلة تعارف ستكون أدبية بحتة ،، بعيدا عن الحياة الشخصية للضيف ..


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إذن ضيفنا اليوم الاخ @Rǿmẳņĉį LŎvès


دائما بين حروفك نجد روحا تتمزج بما بنا من وجدان وشعور يخرج لنا بروعه البيان
كلمــــــات تقتفي أثر الكلمــــــات السابقـهـ ..
فهنيئاً لنا بصاحب هذا القلم الرائع .. فمرحباً بكـ وبقلمكـ الذهبي في هذه الجلسة .






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Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,199
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى




اولا اهلا بضيفنا الكريم

نتمنى لك اقامة طيبة

لنعود لبضعة من الأسئلة :

متى بدات الكتابة؟
من هم الروائيون الذين تقرأ لهم؟ وما هي رواياتك المفضلة؟
وهل هناك شاعر مفضل؟
هل يمكن القول أن المعلم هو الأساس لإطلاق أي موهبة أدبية؟




لي عودة ...



 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,454
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
لمن تقرا من الشعراء ومن شاعرك المفضل
ما أحسن وقت للكتابة عندك

لي عودة إن شاء الله
 
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