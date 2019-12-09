كل شيئ عن تسوس الأسنان ................. **معلومات من تجميعي**

تسوس أسنان على سطح السن: هذا النوع يصيب السطح الخارجي للسنّ حيث تستطيع الجراثيم البقاء لوقت طويل بينما تهاجم الأحماض طبقة "المينا" و يظهر غالبا على الجانب الخارجي من السن

تسوس أسنان على سطح السن: هذا النوع يصيب السطح الخارجي للسنّ حيث تستطيع الجراثيم البقاء لوقت طويل بينما تهاجم الأحماض طبقة "المينا" و يظهر غالبا على الجانب الخارجي من السن

تسوس أسنان على سطح السن: هذا النوع يصيب السطح الخارجي للسنّ حيث تستطيع الجراثيم البقاء لوقت طويل بينما تهاجم الأحماض طبقة "المينا" و يظهر غالبا على الجانب الخارجي من السن ​