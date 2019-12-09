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كل شيئ عن تسوس الأسنان ................. **معلومات من تجميعي**
تسوس الاسنان هو عبارة عن أجزاء من أسنان مصابة بالتعفن الذي قد يتطور إلى ثقوب صغيرة أو كبيرة بشكل تدريجي و يشكل تسوس الاسنان إحدى المشاكل الصحية الأكثر انتشارا في مختلف أنحاء العالم و هو منتشر بالدرجة الأولى بين الأطفال والمراهقين إلا إن كل إنسان في فمه أسنان قد يصاب بالتسوس و في حال عدم معالجة تسوس الاسنان فإن الثقوب قد تكبر وتتسع مما يسبب آلاما شديدة و التهابات و حتى فقدان أسنان و مضاعفات أخرى
أعراض تسوس الأسنان:
الأعراض الأولية لتطور تسوس الاسنان تختلف من حالة إلى أخرى و هي تتعلق بدرجة التسوس و موقعه فالتسوس في بدايته قد لا يكون مصحوبا بأية أعراض أو علامات لكن كلما اشتد التسوس فقد تظهر أعراض مختلفة منها:
- آلام الأسنان
- حساسية الأسنان
- آلام طفيفة أو حادة عند تناول أطعمة ساخنة أو باردة أو مشروبات حلوة
- ثقوب أسنان يمكن ملاحظتها بالعين
- ألم عند قضم الطعام
- ظهور قيح حول السن
التسوّس يحدث نتيجة لعدة أسباب و عوامل مجتمعة معا من بينها:
- أسنان غير نظيفة
- عدم الاعتناء بنظافة الأسنان
- تناول حلويات و مشروبات تحتوي على السكّر
يحتوي تجويف الفم كما أعضاء أخرى في الجسم على أنواع عديدة من الجراثيم المختلفة و بعض هذه الجراثيم ينمو ويتكاثر في بيئة من الأغذية أو المشروبات المختلفة التي تحتوي على السكريات أو النشويات المطبوخة و حين لا تتم إزالتها بواسطة تنظيف الأسنان تقوم الجراثيم بتحويلها إلى أحماض في غضون 20 دقيقة فالجراثيم و الأحماض و جزيئات الطعام و اللعاب تتحول إلى لويحة سنّية هي عبارة عن طبقة لزجة تغطي الأسنان.
إن تآكل طبقة "المينا" في السن يؤدي إلى حدوث ثقوب صغيرة فيها هي تسوس الاسنان.
في حال تآكل أجزاء من طبقة "المينا" تصبح الجراثيم والأحماض قادرة على الوصول إلى الطبقة الثانية من السن والمسماة "العاج" هذه الطبقة هي أكثر ليونة وأقل قدرة على مقاومة الأحماض من طبقة "المينا".
حين تصل عملية تسوس السن إلى هذه النقطة تزداد وتيرة و سرعة تعفّن السن تدريجيا و كلما استمر هذا الأمر تتقدم الجراثيم و الأحماض في طريقها إلى داخل الطبقات التي تتكون منها السن فهي تتقدم إلى داخل طبقة اللبّ السنّيّ و هي الطبقة الداخلية من السن مما يؤدي إلى انتفاخها وتهيجها
و قد يصيب تسوس الاسنان أيضا العظمة التي تسند السنّ في المراحل المتقدمة جدا من التسوس و يعاني المصاب من آلام حادة و من حساسية زائدة في الأسنان لدى القضم ومن أعراض أخرى.
نتيجة لذلك قد يتكوّن الخُراج (Abscè) في الأسنان و عملية تعفن السن هذه تستغرق وقتا غير قصير.
كلما استمر تآكل طبقات السن واحدة بعد الأخرى من جراء التسوس فإن هذه العملية تأخذ بالتسارع أكثر فأكثر و التسوس يبدأ غالبا في منطقة الطواحن الخلفية نظرا لأن فيها فتحات و فجوات و تعرجات أكثر من الأسنان الأخرى.
بالرغم من إن هذه البنية تساعد كثيرا في مضغ الطعام إلا إنها تشكل أيضا مرتعا ممتازا لتكدس بقايا الطعام كما إن تنظيف هذه الأضراس أكثر صعوبة من تنظيف الأسنان الأمامية التي هي أكثر ملامسة ومن السهل الوصول إليها و نتيجة لذلك تتكون اللويحة السنية بسهولة وسرعة أكبر في الأضراس الطاحنة حيث تترعرع الجراثيم وتنتج الأحماض وتقضي بالتالي على طبقة "المينا".
مضاعفات تسوس الأسنان:
تسوس الاسنان منتشر بشكل واسع جدا إلى درجة إن كثيرين من الناس لا يتعاملون معه بالجديّة المناسبة فمن الدارج مثلا عدم الاهتمام بإصابة الأطفال بالتسوس في أسنان الحليب إلا ان تسوس الاسنان قد يؤدي إلى مضاعفات و تعقيدات خطيرة و بعيدة المدى حتى لدى الأطفال الذين لم تنبت أسنانهم الثابتة بعد و من بين هذه المضاعفات:
إن تآكل طبقة "المينا" في السن يؤدي إلى حدوث ثقوب صغيرة فيها هي تسوس الاسنان.
في حال تآكل أجزاء من طبقة "المينا" تصبح الجراثيم والأحماض قادرة على الوصول إلى الطبقة الثانية من السن والمسماة "العاج" هذه الطبقة هي أكثر ليونة وأقل قدرة على مقاومة الأحماض من طبقة "المينا".
حين تصل عملية تسوس السن إلى هذه النقطة تزداد وتيرة و سرعة تعفّن السن تدريجيا و كلما استمر هذا الأمر تتقدم الجراثيم و الأحماض في طريقها إلى داخل الطبقات التي تتكون منها السن فهي تتقدم إلى داخل طبقة اللبّ السنّيّ و هي الطبقة الداخلية من السن مما يؤدي إلى انتفاخها وتهيجها
و قد يصيب تسوس الاسنان أيضا العظمة التي تسند السنّ في المراحل المتقدمة جدا من التسوس و يعاني المصاب من آلام حادة و من حساسية زائدة في الأسنان لدى القضم ومن أعراض أخرى.
نتيجة لذلك قد يتكوّن الخُراج (Abscè) في الأسنان و عملية تعفن السن هذه تستغرق وقتا غير قصير.
كلما استمر تآكل طبقات السن واحدة بعد الأخرى من جراء التسوس فإن هذه العملية تأخذ بالتسارع أكثر فأكثر و التسوس يبدأ غالبا في منطقة الطواحن الخلفية نظرا لأن فيها فتحات و فجوات و تعرجات أكثر من الأسنان الأخرى.
بالرغم من إن هذه البنية تساعد كثيرا في مضغ الطعام إلا إنها تشكل أيضا مرتعا ممتازا لتكدس بقايا الطعام كما إن تنظيف هذه الأضراس أكثر صعوبة من تنظيف الأسنان الأمامية التي هي أكثر ملامسة ومن السهل الوصول إليها و نتيجة لذلك تتكون اللويحة السنية بسهولة وسرعة أكبر في الأضراس الطاحنة حيث تترعرع الجراثيم وتنتج الأحماض وتقضي بالتالي على طبقة "المينا".
مضاعفات تسوس الأسنان:
تسوس الاسنان منتشر بشكل واسع جدا إلى درجة إن كثيرين من الناس لا يتعاملون معه بالجديّة المناسبة فمن الدارج مثلا عدم الاهتمام بإصابة الأطفال بالتسوس في أسنان الحليب إلا ان تسوس الاسنان قد يؤدي إلى مضاعفات و تعقيدات خطيرة و بعيدة المدى حتى لدى الأطفال الذين لم تنبت أسنانهم الثابتة بعد و من بين هذه المضاعفات:
- أوجاع
- خُراج (Abscè) في الأسنان
- تساقط الأسنان
- تكسّر الأسنان
- مشاكل في المضغ
- التهابات حادة
بالإضافة إلى ذلك فعندما يصل تسوس الاسنان إلى مرحلة تكون فيها الأوجاع حادة جدا فإن هذا قد يعيق ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي إلى درجة الحيلولة دون خروج الطالب إلى مدرسته أو العامل إلى عمله أما إذا كانت الأوجاع حادة و تعيق عملية الأكل أو المضغ فإنها قد تؤدي إلى سوء تغذية ثم خسارة في الوزن و إذا أدى التسوس إلى تساقط أسنان فقد يؤثر ذلك سلبا على الثقة بالنفس و في بعض الحالات النادرة جدا قد يؤدي الخُراج (Abscè) المتكون جراء تسوس الاسنان إلى تلوث حاد قد يشكل خطرا على حياة المريض إذا لم تتم معالجته كما ينبغي.
تشخيص تسوس الأسنان:
يستطيع طبيب الأسنان تشخيص تسوس الاسنان بسهولة فائقة فهو يسألك عما إذا كانت لديك آلام أو حساسية ثم يقوم بفحص فمك وأسنانك ويقوم بوخز الأسنان بأداة فحص خاصة للتأكد ما إذا كانت هنالك أماكن رخوة في الأسنان و قد تحتاج إلى فحص أسنان بالأشعة السينيّة القادرة على تشخيص تسوس الاسنان و طبيب الأسنان يمكنه أيضا تحديد أنوع التسوس و هي ثلاثة:
تشخيص تسوس الأسنان:
يستطيع طبيب الأسنان تشخيص تسوس الاسنان بسهولة فائقة فهو يسألك عما إذا كانت لديك آلام أو حساسية ثم يقوم بفحص فمك وأسنانك ويقوم بوخز الأسنان بأداة فحص خاصة للتأكد ما إذا كانت هنالك أماكن رخوة في الأسنان و قد تحتاج إلى فحص أسنان بالأشعة السينيّة القادرة على تشخيص تسوس الاسنان و طبيب الأسنان يمكنه أيضا تحديد أنوع التسوس و هي ثلاثة:
- تسوس أسنان على سطح السن: هذا النوع يصيب السطح الخارجي للسنّ حيث تستطيع الجراثيم البقاء لوقت طويل بينما تهاجم الأحماض طبقة "المينا" و يظهر غالبا على الجانب الخارجي من السن
- تسوس أسنان الطواحن : تسوس أسنان من هذا النوع يهاجم الفجوات والتقعرات في الأسنان الطاحنة على سطح الجزء الماضغ و هذا النوع قد يتطور بشكل سريع إذا ما لم نهتم بنظافة الفم و الأسنان أو إذا لم نعالج تسوس الاسنان بشكل فوري لدى ظهوره.
- تسوس أسنان من جذر السن: تسوس أسنان من هذا النوع يظهر في منطقة جذر السن و هو منتشر بالأساس بين الكهول الذين يعانون من تراجع اللثة.
علاج تسوس الأسنان:
علاج تسوس الاسنان يتعلق بشكل كبير بدرجة التسوس ومدى خطورته وبالحالة الصحية بشكل عام و من بين ما تشمله العلاجات:
- العلاج بالفلوريد
- الحشوات المركّبة
- علاج جذر السن
- التاج و هو غطاء كامل للسن يستخدم لترميم وإصلاح الأسنان التالفة
- خلع الأسنان
الوقاية من تسوس الأسنان:
المحافظة على نظافة الفم والأسنان بشكل منتظم تساعد على الوقاية من تسوس الاسنان و إّذا اتّبعت النصائح والتعليمات التالية يمكنك منع تسوّس أسنانك أو تعفنها:
- تنظيف الأسنان بعد الأكل أو الشرب
- شطف الفم
- زيارة طبيب أسنان بشكل منتظم
- فحص إمكانية شدّ الفجوات بين الأسنان
- شرب المياه من الصنابير (الحنفيات)
- الامتناع قدر المستطاع عن تناول المشروبات المحلاة
- تناول أطعمة تقوّي صحة الأسنان
- علاج بالفلوريد
- استخدام مضادات البكتيريا عند اللزوم.
إن شاء الله الكل يستفاد من موضوعي
خاصة اننا نجهل بعض الامور عن تسوس الأسنان
ان شاء الله دوام الصحة و العافية للجميع
لكم مني اجمل التحيات
في أمان الله