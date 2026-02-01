معلومات ونصائح حول الأسنان

نجـود

بسم الله...

اقتداء بنشاط الأختين ذات الشيم ولمعان الأحداق حول تقديم معلومات طبية، أردت فتح هذه الصفحة لتقديم بعض المعلومات والنصائح حول طب الأسنان أيضا ..


وكبداية:
رح نهدر على كسور الأسنان أو سقوطها كليا بسبب حادث ما(سقوط أثناء اللعب، شجار، حادث مرور ... إلخ) خلا الضربة تكون باتجاه الفم
هنا غالبا القواطع الأمامية العلوية هي الي تكون مستهدفة فنلاحظو أنو إما جزء من السن تكسر أو أنو السن غير بلاصتو (طلع أو نزل أو دخل شوية ...) أو انو خرج قاع من مكانو وطاح قدامك
في هاذ الحالة( وبدون الدخول في تفاصيل مستوى الكسر واختلاف طريقة الحل) لازم نعرفو بلي الجزء الي تكسر قادر نعاودو نلصقوه والسن الي خرج كليا قادر أيضا نعاودو نزرعوه
لكن كاين بعض الشروط لازم أنت ديرها من مكان اصابتك بسرعة قبل ما تروح عند طبيب الأسنان وهي كالتالي:

اولا لازم تلقى الجزء المكسور من السن أو السن كلو اذا كان خرج قاع ،وامسكو من التاج( الجزء الأبيض) فقط ما تمسّش الجذر

حطّو في:
حليب
أو محلول ملحي
أو حتى في فمك (تحت اللسان)

ما تحطوش في ماء عادي

لازم توصل لطبيب أسنان خلال 30–60 دقيقة

وهنا قادر نسبة النجاح تكون كبيرة بزاف وين نستغلو نفس الجزء بإعادة الالصاق ويكون أفضل ليك من الذهاب للحلول التعويضية الأخرى..

 
شكرا على المعلومات القيًمة...
بوركتِ..💐👍
 
هذي المعلومة ماكنتش نعرفها من قبل ..

بوركتِ نجود
في متابعة السلسلة :coffee:
 
موضوع مميز و معلومات قيمة
بارك الله فيكِ
.....
 
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مشكورة غاليتي موضوع رائع حقا
..
في المتابعة وننتظر جديدك
..
أريد إستفسار حول أمر بما أنك طبيبة أسنان
ما رأيك في تبيض الاسنان ؟ هل هو فعال حقا ؟
أنا أريد فعل ذلك
لكن متخوفة قالو بأنه مؤلم وتصبح الاسنان هشة جدا وحساسة
 
يعطيك الصحة أختي على فتح الموضوع .
و شكرا على المعلومة..
في المتابعة
 
وفيك بركة ...
على الرحب

أهلين لمعان..
لك السبق في إحاطتنا بالكثير من المعلومات المفيدة.. يعطيك الصحة

أهلا أم أمينة
أشكرك على المرور..
قال غسق الليل:
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مشكورة غاليتي موضوع رائع حقا
..
في المتابعة وننتظر جديدك
..
أريد إستفسار حول أمر بما أنك طبيبة أسنان
ما رأيك في تبيض الاسنان ؟ هل هو فعال حقا ؟
أنا أريد فعل ذلك
لكن متخوفة قالو بأنه مؤلم وتصبح الاسنان هشة جدا وحساسة
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التبييض كان موضوعي لمذكرة التخرج
وسأفرد له نصيبا في المشاركة القادمة بإذن الله
أنرت أم اسراء
شكر متبادل
 
تبييض الأسنان

أول حاجة لازم نعرفوها بخصوص التبييض هي أنو النتيجة تاعو مؤقتة من حيث الزمن .. نظريا يقولك يشدلك من 6 أشهر إلى عامين
والحاجة الي تتحكم في مدة النتيجة هي العادات اليومية تاعك.. فإذا الواحد يشرب قهوة بزاف / لاتاي او يدخن أو مايبروصيش مليح وبانتظام... هنا تتقلص المدة أكثر..

- هل التبييض يرشي الأسنان؟

لا، لأنو التفاعل تاعو محدود على طبقة المينا (الطبقة الخارجية للأسنان) وين يكسر جزيئات الصبغة فقط ..ولكن كاين نقاط لازم نعرفوها وهي أنو مانديروش تبيض على سن مسوس ، مانديروش تبيض على سن مكسور، مانديروش تبييض على لثة مريضة، مانديروش تبييض على سن يبان من برا نورمال وهو فيه شقوق صغيرة..وما نديروش تبييض على سن فيه بلومباج مهترئ.. إلا بمعالجة ماسبق أولا

علاش؟

لأنو تركيز المادة لي نحطوها عالي بزاف واختراق المادة للأنسجة العميقة يسببلي أضرار للأسنان..

بالنسبة للحساسية، فهي مؤقتة في الأيام الأولى بعد التبييض.. تولي عندك حساسية للبارد او الحامي وممبعد ترجع الأمور لطببعتها ..

نقطة أخيرة ، التبييض ما يأثرش على الكومبوزيت( مادة البلومباج البيضاء) وهنا في حالة كان عندك سن امامي فيه حشوة كومبوزيت مارحش يتغير اللون تاعو... وعلى هذي لازم تتبدل الحشوة بعد التبييض لاختيار لون يقارب اللون الجديد للأسنان..
 
سلمت يمناك على المعلومات القيمة و المميزة
 
موضوع قيم بارك الله فيكِ

حاب نحي ضروسي كامل وندير ضروس إصطناعية حاب نلصقهم ومانحيهمش خلاص و اللثة شحال من مرة تتنفخ والطبيب كي يفشها يلقاها معمرة دم أو قيح
 
شكرا إلياس
تشرفت بك

قال أبو خديجة:
موضوع قيم بارك الله فيكِ

حاب نحي ضروسي كامل وندير ضروس إصطناعية حاب نلصقهم ومانحيهمش خلاص و اللثة شحال من مرة تتنفخ والطبيب كي يفشها يلقاها معمرة دم أو قيح
إضغط للتوسيع...

وفيك بركة..
ممكن ماركش تشرب دواك تع الميكروب نيشان أو انك راك تطول مور ما تكمل دواك باش ترجعلو.. على هذيك راهي تعاود تتعمر

المفروض احترام توصية الطبيب بعدد ايام الوصفة وترجعلو في اليوم التالي مباشرة للقلع..

اهلا بك
 
..
تحيّة طيّبة..💐
معلومات قيمة.. وتتعلق بأهم شيئ عند الانسان.. وهي الابتسامة...😁😅
أقصد معلوماتك عن التبييض..
بعض الأسئلة:
# رأيت أن التبييض يسبب التهاب للشفاه عند البعض.. / بالدارجة تتشلفط /😟 ما المشكل؟

# لو تفيديننا.. لماذا من له بشرة سوداء عموما له أسنان ناصعة البياض..😁 وربما لا يعرف للبروساج سبيلا.

# لماذا أسنان البعض هشة جدا.. هل للوراثة دخل..

# اللون الطبيعي أليس فيه تدرجات؟ من الأبيض الناصع إلى مختلف درجات الأصفر... وإذا كان طبيعي وصحي ومن خلق الله.. ربما لحكمة ما - أخبرينا بها إن كنت تعرفينها - إذن لماذا يُجري له طبيب الأسنان تبيضاً إن كان مخالفا للون أسنانه الطبيعي.. وطبعا أنا هنا لا أتحدث عن الاصفرار بسبب الملونات الغذائية والتدخين..

../
 
شكراً بارك الله فيك
بالنسبة ليا اللثة نتاعي قالتي طبيبة راها شويا مريضة يعني نعالجها قبل
سوأل اخر
بالنسبة الحساسية لي هدرتي عليها من البارد والحامي انا نعاني منها هذا ليامات بزاف سيرتو لبارد نحس تريسيتي تماصي في أسناني لم أعلم الحل
مع أني راني كل شهر عند طبيبة الاسنان 🙃😞

معذرة منك راح نهبلك بمشاكلي انا و الاسنان 😅
 
قال أمير جزائري حر:
..
تحيّة طيّبة..💐
معلومات قيمة.. وتتعلق بأهم شيئ عند الانسان.. وهي الابتسامة...😁😅
أقصد معلوماتك عن التبييض..
بعض الأسئلة:
# رأيت أن التبييض يسبب التهاب للشفاه عند البعض.. / بالدارجة تتشلفط /😟 ما المشكل؟
إضغط للتوسيع...

السبب هو أنو أثناء التبيض .. تسرب جزء من المادة المستعملة ولامس الشفاه، المادة قوية ومركزة ومصممة لأجل المينا فقط .. على هذيك تتشلفط
قال أمير جزائري حر:
# لو تفيديننا.. لماذا من له بشرة سوداء عموما له أسنان ناصعة البياض..😁 وربما لا يعرف للبروساج سبيلا.
إضغط للتوسيع...
كسبب أول مباشر، تقدر تقول انه تباين بصري، والبشرة السوداء هي لي تعطينا انطباع انو الأسنان لديهم أكثر بياضا عن غيرهم .. في حين قادر تجيب زوج عباد بنفس لون الاسنان لكن اختلاف لون البشرة يخليك تحس بهذاك الفارق الكبير

قال أمير جزائري حر:
# لماذا أسنان البعض هشة جدا.. هل للوراثة دخل..
إضغط للتوسيع...

هذي لازملها هدرة بزاف واللائحة طويلة..الوراثة جزء من الأمر لكنها ليست سببا وحيدا .. ممكن مستقبلا اتطرق لهذه النقطة بشيء من التفصيل

قال أمير جزائري حر:
# اللون الطبيعي أليس فيه تدرجات؟ من الأبيض الناصع إلى مختلف درجات الأصفر... وإذا كان طبيعي وصحي ومن خلق الله.. ربما لحكمة ما - أخبرينا بها إن كنت تعرفينها - إذن لماذا يُجري له طبيب الأسنان تبيضاً إن كان مخالفا للون أسنانه الطبيعي.. وطبعا أنا هنا لا أتحدث عن الاصفرار بسبب الملونات الغذائية والتدخين..

../
إضغط للتوسيع...

هذي باش نفهومها لازم نفهمو تشريح السن..
السن عندو طبقة خارجية تسمى المينا email
وعندو طبقة داخلية تسمى العاج dentine
وفي الوسط عندنا العصب تاعو pulpe

طبقة المينا لونها ابيض والعاج أصفر ... المسؤول عن تحديد لون السن هو سماكة المينا ومدى صفرة العاج ... بمعنى الواحد كي تكون عندو طبقة المينا أقل سماكة الصفرة تاع العاج هي الي تطغى والعكس اذا كانت سماكة المينا اكبر يطغى البياض اكثر

وكاين أيضا عوامل أخرى قد تؤثر على اللون تأثير داخلي من بينها مثلا المضاد الحيوي تيتراسيكلين في حالة ما اذا شرباتو الأم وهي حامل أى شربو الطفل في عمر مبكر... عندو تأثير مباشر على التشكل اللوني للأسنان
وهنا رانا نهدرو على اللون الداخلي للسن وليس طبقات تلون خارجية..


اللجوء إلى تبييض الأسنان هو جمالي بالدرجة الأولى... وعوامله كوكتال من الدوافع النفسية والاجتماعية والثقافية يعني ماهوش خلل مرضي قال ضروري ولازم نتدخل وندير هاذ الاجراء دائما.. لا

كاين ناس تبحث عن المزيد من الكمال لابتساماتها فتسعى للتبييض بحكم أنو الجمال مرتبط بالبياض اكثر والابتسامة تأخذ جزء من انطباع الآخرين حولنا

وكاين ناس عندها عقدة من لون الأسنان والتبييض ممكن يساعد البعض على فك تلك العقدة وعدم الاضطرار الى رفع اليد نحو الفم أثناء الضحك
وكاين ناس متأثرة بالمشاهير والفنانين فتقارن أنفسها بهم وتسعى لما عندهم
 
لاعليك ... مرحبا بك

كخطوط عريضة ممكن تسوس بأحد الأسنان أو خلل بإحدى الحشوات السابقة أو تراجع في مستوى اللثة .. او تشققات غير واضحة

كاين بزاف أسباب
المهم اذا كنت مقبلة على التبييض فتريثي لحين اقصاء جميع هذه العوامل
 
بارك الله فيك وجزاك خيرا
نعم مقبلة عليها إذن سأقوم بالتأجيل قليلاً
 
نطبق كلام الطبيب ونشرب الدواء في وقتوا وبعد 4/5 أشهر يعاودوا يتعمروا ونعاود نرجعلوا
 
هذي هي بالضبط..
لانو اربع خمس أشهر مدة طويلة جدا جدا..

الدواء وحده في علاج لابصي ماهوش علاج كامل مزيل للسبب... هو علاج أعراضي تحضيري لعملية القلع أو استئصال العصب..
فمادام مصدر التعفن باقي في مكانه (الضرس) .. فطبيعي تعاود تتعمر..


هي دوامة نراها كثيرا عند المرضى ، والحجة: حبس السطر .. ضربت النح.

ولذلك يجب للقلع أن يتصل بالوصفة لا أن ينفصل عنها كل تلك الأشهر..
 
كاينة حاجة سموها le grignotage وهي أنو الواحد مرة على مرة يدخل حاجة لفمو ياكلها بعيدا عن الوجبات الرئيسية.. خبز أو قطعة حلوى أو بعض العصير أو قطعة شوكولاطة إلخ

علاش درنا هاذ الاستفتاحية؟

لأن التسوّس ما يجيش فقط من كمية السكر، بل من عدد المرات اللي ناكلو فيها
من بين الدراسات التي تشرح تشكل التسوس هي انخفاض درجة ال ph في الفم الي تتبدل لما ناكلو...
كي ناكلو حاجة حلوة رح تزيد درجة الحموضة وباش تتعدل نحتاجو حوالي نصف ساعة باش يقدر اللعاب يعادل درجة الحموضة

وبالتالي كي تاكل "شوية شوية" طول اليوم:
كل مرة تعاود تهبط الـ pH
ما تعطيش وقت كافي للّعاب باش يصلّح الوضع
النتيجة: هجوم متواصل على المينا


الفكرة ببساطة:
قطعة حلوى مرة وحدة .. خطر محدود
نفس القطعة لكن مقسمة طول النهار ... خطر أكبر بكثير.


كول ولكن كول في وجبات منتظمة.
 

