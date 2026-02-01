معلومات ونصائح حول الأسنان





بسم الله...



اقتداء بنشاط الأختين ذات الشيم ولمعان الأحداق حول تقديم معلومات طبية، أردت فتح هذه الصفحة لتقديم بعض المعلومات والنصائح حول طب الأسنان أيضا ..





وكبداية:

رح نهدر على

كسور الأسنان أو سقوطها كليا

بسبب حادث ما(سقوط أثناء اللعب، شجار، حادث مرور ... إلخ) خلا الضربة تكون باتجاه الفم

هنا غالبا القواطع الأمامية العلوية هي الي تكون مستهدفة فنلاحظو أنو إما جزء من السن تكسر أو أنو السن غير بلاصتو (طلع أو نزل أو دخل شوية ...) أو انو خرج قاع من مكانو وطاح قدامك

في هاذ الحالة( وبدون الدخول في تفاصيل مستوى الكسر واختلاف طريقة الحل) لازم نعرفو بلي الجزء الي تكسر قادر نعاودو نلصقوه والسن الي خرج كليا قادر أيضا نعاودو نزرعوه

لكن كاين بعض

الشروط

لازم أنت ديرها من مكان اصابتك بسرعة قبل ما تروح عند طبيب الأسنان وهي كالتالي:



اولا لازم

تلقى

الجزء المكسور من السن أو السن كلو اذا كان خرج قاع ،وامسكو من التاج( الجزء الأبيض) فقط ما تمسّش الجذر



حطّو