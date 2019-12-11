اسهل وسيلة للتغلب على الشيطان خاطرة للدكتور عثمان جيلان معجمي

هل قرأت يوما ما هذه العبارة : خطر ..ممنوع الاقتراب ..؟

خاطرة للدكتور عثمان جيلان معجمي حول اسهل وسيلة للتغلب على الشيطان

اخي القارئ , عندما وصلت الى مرحلة البلوغ , واختفت براءة الاطفال , وودعتك , وبدأت تصارع غرائزك وشهواتك , واخذ الحفظة يكتبون سيئاتك وحسناتك , منذ ذلك الوقت , والى الان , وانت تصارع عدوا يراك وانت لا تراه , انه الشيطان الرجيم , الذي يزين لك ولجميع الناس ارتكاب المعاصي , لقد خذت معارك مستمرة مع الشيطان , واي شخص يخوض معارك مستمرة مع عدو واحد , يكون اخبر بأساليب عدوه , وقادرا على مقاومته , وانا متأكد من ذلك , انك كسبت خبرة في محاربة عدوك الشيطان , ولك القدرة على تجنب الهزيمة منه .

اخي القارئ , يجب ان تعلم الحقيقة المرة , الحقيقة هي ان الشيطان عدو مبين لا يمكن ان تتغلب عليه , ولا يقدر عليه احد الا الله الذي خلقه , والدليل على ذلك ان الله امرنا ان نستعيذ به من الشيطان الرجيم (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) سورة الاعراف), ولا يستجير الشخص الا من عدو لا يقدر على مقاومته , اقرأ قصة ابويك ادم وحواء مع الشيطان بتأمل وتدبر (قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18) وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (22) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (24) سورة الاعراف

لقد هزم ابويك من قبل , وهم يرون الملائكة والشيطان , ويتحدثان مع الله مباشرة , ومع كل ذلك تمت هزيمتهما , وانت لا ترى الشيطان ولا ترى الملائكة , وانت اقل ايمانا من ابويك ادم وحواء , ستهزم بسهولة وفي اول مواجهة , الا ان يصرفه الله عنك ويعينك عليه : (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27) سورة الاعراف) , لقد تغلب على ابويك ادم وحواء من قبل , واخرجهما من حياة وعيشة سعيدة في الجنة , الى حياة ومعيشة على الارض فيها التعب والضنك والهم والغم وقد تكون اخي القارئ من الاغنياء , وتعيش في ظروف ومعيشة طيبة , فأنتبه , قد يخرجك الشيطان من هذه النعمة ايضا , الى حياة اشد شقاء ونصبا وفقرا وفاقة , وانت على الارض , (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) سورة طه) , فيحرم سعادة الدنيا والاخرة , سنة الله في عقاب العاصين , واولياء للشيطان , (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) سورة المائدة) , (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) سورة ابراهيم),

اخي القارئ , الشيطان عدو مبين , عدو لا تستطيع ان تتغلب عليه , ولا يقدر احد عليه الا الله تعالى , فعليك ان تستعيذ بالله منه , وعليك بالهروب من مواجهته , (فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) سورة الذاريات) , عدو لا تستطيع التغلب عليه , تجنب مواجهته , الشيطان هو العدو الوحيد , الذي تنتصر عليه بالهروب من مواجهته, الشيطان حريص على مواجهتك , انه واثق من هزيمتك , فلا تتيح له الفرصة , اهرب منه , لقد هزمك واطاح بك عدة مرات , وانت تعرف وتتذكر كل موقعة خضت فيها الحرب معه فأطاح بك , وفي لحظات , تذكر عندما فتحت الانترنت في خلوة لوحدك , واثقا من نفسك , ثم ضعفت , وفي دقائق انهارت عزيمتك , واستسلمت لشهوتك , وفي كل مرة تمني النفس , وتتمسك بالأماني , ثم تستسلم , وتتكرر المعصية , ويهزمك الشيطان , في نفس المكان وفي الموقف والظروف , ههيات ان تتوب , الا اذا امتنعت عن فتح النت في الخلوات , اترك الخلوة بالنت , عليك بفتحه في وجود اخرين معك , لعل الحياء منهم ينهيك , والحياء لا يأتي الا بخير

اخيرا اخي القارئ , اذا كنت تريد ان تتغلب على الشيطان , تجنب مواجهته , تجنب كل موقف , وكل مقابلة , وكل خلوة , وكل علاقة هزمت فيها , لا تكررها , ابدا , وتذكر قصة ذلك الذي قتل تسعة وتسعين نفسا , وذهب يبحث عن التوبة , قال له الناصح , اذا اردت ان تتوب , فعليك ان تترك هذه الارض , وتهاجر الى ارض اخرى , هذه ارض المواجهة مع الشيطان , وستقتل في كل مرة , عليك ان تترك ارض المواجهة مع الشيطان , والانتقال الر ارض اخرى لا تتوفر فيها العوامل والظروف التي تجعل سبيلا للشيطان وكل شيطان , و الكل يعرف جيدا قصة يوسف عليه السلام مع زليخا, لقد فر هاربا من ميدان المعركة التي كان يديرها الشيطان , قالت له زليخا هيت لك ففر من الميدان , رغم انه المعصوم من الشيطان , (وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) )

اخي القارئ , اترك كل ساحة هزمت فيها من الشيطان , وتذكر انك لن تنتصر على الشيطان الا بالهروب منه , وتذكر الاشارة التي تقول : خطر ...ممنوع الاقتراب , (وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ(151) سورة الانعام) صدق الله العظيم