كيف تكون في معية الله في يومك كله؟!

نصائح غالية تفرج همك وتبعد عنك الضيق باذن الله .



١ - الطهارة طوال اليوم كل ما انتقض وضوءك توضأ لكي تكسب محبة الله ( ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) والحكمة من الوضوء كذلك أن ييأس الشيطان منك .



٢ - حافظ على صلاة الضحى لكي تكون في كفاية الله من البشر وظلمهم وقهرهم ومن كل سوء اقلها ركعتين والأولى تكون٤ ركعات بتسلمتين في الحديث القدسي يقول الله (ابن ادم اركع لي اربع ركعات اول النهار اكفيك اخره ) فماذا تتوقع ان يحدث لك وانت في كفاية الله.



٣ - عند تناولك للافطار وللغداء والعشاء حتى القهوة احمد الله عليها لان الله يرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ،،، فإذا رضي الله عنك فمن سيسخط عليك.



وبعد الإنتهاء من الأكل احرص أشد الحرص أن تقول ( الحمدلله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ) فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الدعاء بعد الأكل غفر له كل ماتقدم من ذنبه ،

لاحظ دعاء يسير بعد الاكل يغفر لك ذنوبك جميعها



٤ - قبل صلاة الظهر وقت عظيم وهو وقت افتتاح أبواب الجنان فاحرص أن تصلي قبل صلاة الظهر ٤ ركعات المهم أن تدعو الله في هذا الوقت الذي يغفل عنه الكثير ففضلها كفضل الصلاة والدعاء في الثلث الاخر من الليل فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يحرص عليه سنة الظهر القبلية يطيل ركوعها وسجودها



٥ - أذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر إحرص على قول ( بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء )

وقول ( اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن ... ) أذكار المساء



٦ - قبل الغروب اجعل الوقت كله وقت تسبيح وما ادراك ما التسبيح هو باب الرزق نوعي فيه بجميع صيغة خاصة قول (سبحان الله وبحمده ) لأنها تكفر الذنوب ولو كانت كزبد البحر فقد قال ابن القيم في التسبيح في هذا الوقت (من ألهمه الله التسبيح قبل شروق الشمس وقبل الغروب فغالبآ ما يجعل الله له من كل هم فرجآ ويرزقه من حيث لايحتسب ) وعندما اشتكي الرسول عليه الصلاة والسلام ضيقة الصدر قال الله تعالي (ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون (فسبح) بحمد ربك وكن من ( الساجدين)



٧ - بعد المغرب هذا رياض قلبك اجعلها ما بين الصلاة على الرسول لأنها تفرج الهم وقول لاحول ولاقوة الا بالله وكذلك الباقيات الصالحات

لاحظ اني أنصحك بالاعمال التي تكفر الذنوب لان البلاء الذي تعيشنه مانزل الا بعقوبة وذنب ولا يرتفع الا بتوبة .



٨ - حاول بقدر الإمكان في كل يوم أن تتصدق حتى لو بالابتسامة لزميل او بإماطة أذى تصدق برسالة دينية عبر الواتس او بنشر سنة سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام المهم تتصدق



٩ - كفارة المجلس "عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ » "

كرر ها في الأوقات التاليه : ١- شبعد الوضوء لكل صلاة ٢- وبعد اي صلاة سواء كانت فرض ام نفل ٣- بعد تلاوة القرآن ٤- بعد أي مجلس سواء كان مجلس ذكره أو غيره .



١٠ - ختاما احفظ لسانك عن الغيبة فهي باب الهموم في الدنيا وباب الهلاك في الاخرة واذا جلست مجلس الغيبة امنعهم عن أكل عرض المسلمين لتضمن نفسك من نار جهنم



١١ - عند النوم لاتسمح لنفسك أن تنام من غيرالوتر تذكر أنها وصية خير البشر ولاحظ أنها ركعات فعندما أوصاك حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام لم يثقل عليك



١٢ - قرآءة آخر آية من سورة البقرة كل ليلة ( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه ..... ) فهي بعد الله تكفيك من الهمِّ ومن الظلم ومن القهر ومن تسلط شياطين الانس والجن وتحميك من البلايا والمصائب التي يرسلها الله لعباده تطهيرا لهم من الذنوب فهذه الآية هي من تطهرك من ذنوبك فلا تحتاجين لبلايا تكفر الذنب

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من قرأها في ليله كفتاه )



فلك أن تتخيل انها ستكفيك من هم ومن مرض ومن خيانة ومن بلاء ومن غدر .



١٣ - حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة لتحميك من كل مكروه.



"مفردات وعظية "