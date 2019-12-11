بان سويس ساهل ماهل

فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى السياحة والأسفار
طاقم المرشحين
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,124
النقاط
2,481
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
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المكوّنات

  • 1/2 كليو دقيق
  • بيضة
  • فاني
  • 1 خمارة
  • خميرة الخبز
  • ملعقتان زبدة
  • ملعقتان زيت
  • قليل من الملح
  • كاس صغير سكر
  • حليب
  • الحشوة
  • كريم باتسيير وحبيبات الشكلاطة
  • لوز افيلي وسكر كلاصي
الخطوات

  1. نحضر العجين:فرينة (طحين او دقيق)+زبدة+بيض+ملح فانيلا+خميرة+سكر تلم ونتركها تختمر ساعة
    صورة الخطوة 1 من وصفة بان سويس




  2. كريم باتيسار:حليب يسخن فوق النار، من جهة أخرى نضع بيض ومايزينة وفاني وسكر نخلط ونضيف الحليب تدريجيا ونرجع الكل فوق النار حتى يعقد الخليط ويتقال
    صورة الخطوة 2 من وصفة بان سويس




  3. نورق العجين مستطيل ونضع كريم باتيسبار وحبيبات الشوكولاته ونطويها
    صورة الخطوة 3 من وصفة بان سويس




  4. نقطعها قطع مستطيلة نتركها تختمر وندهنها بالبيض وندخلها الفرن
    صورة الخطوة 4 من وصفة بان سويس







  1. صورة الخطوة 2 من وصفة بان سويس ساهل ماهل


    صورة الخطوة 2 من وصفة بان سويس ساهل ماهل


    صورة الخطوة 2 من وصفة بان سويس ساهل ماهل


    صورة الخطوة 3 من وصفة بان سويس ساهل ماهل


    صورة الخطوة 3 من وصفة بان سويس ساهل ماهل


    صورة الخطوة 3 من وصفة بان سويس ساهل ماهل

    طريقة كما موضحة فالصور
    صورة الخطوة 4 من وصفة بان سويس ساهل ماهل


    صورة الخطوة 4 من وصفة بان سويس ساهل ماهل


    صورة الخطوة 4 من وصفة بان سويس ساهل ماهل




  2. صورة الخطوة 5 من وصفة بان سويس ساهل ماهل


    صورة الخطوة 5 من وصفة بان سويس ساهل ماهل


    صورة الخطوة 5 من وصفة بان سويس ساهل ماهل

    شهية طيبة
    صورة الخطوة 6 من وصفة بان سويس ساهل ماهل

 
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