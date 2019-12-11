بان سويس ساهل ماهل

فتى من الغد
:: مرشح للإشراف ::
منتدى السياحة والأسفار
طاقم المرشحين
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 2,124
- النقاط
- 2,481
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
المكوّنات
- 1/2 كليو دقيق
- بيضة
- فاني
- 1 خمارة
- خميرة الخبز
- ملعقتان زبدة
- ملعقتان زيت
- قليل من الملح
- كاس صغير سكر
- حليب
- الحشوة
- كريم باتسيير وحبيبات الشكلاطة
- لوز افيلي وسكر كلاصي
- نحضر العجين:فرينة (طحين او دقيق)+زبدة+بيض+ملح فانيلا+خميرة+سكر تلم ونتركها تختمر ساعة
- كريم باتيسار:حليب يسخن فوق النار، من جهة أخرى نضع بيض ومايزينة وفاني وسكر نخلط ونضيف الحليب تدريجيا ونرجع الكل فوق النار حتى يعقد الخليط ويتقال
- نورق العجين مستطيل ونضع كريم باتيسبار وحبيبات الشوكولاته ونطويها
- نقطعها قطع مستطيلة نتركها تختمر وندهنها بالبيض وندخلها الفرن
طريقة كما موضحة فالصور
شهية طيبة