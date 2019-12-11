مطالبة بعدم الاحتفال بيناير هذا العام وإلغاء العطلة التي قدمت في هذا اليوم









إن هذا اليوم كان عبارة مناسبة يعرفها كل سكان الجزائر عرب وبربر



لكن البربريست ارادوه يوما لتخليد خرافة تاريخية عن الفرعون الليبي شيشناق الذي سمي كذبا بالفرعون الامازيغي





مهما كانت مناسبة هذا اليوم مثلا عند العرب الاحتفال باليوم الاول للسنة الفلاحية, فيجب انهاء الصبغة الخرافية التي الصقت به



سواء بقى سكان ولايات البويرة وتيزي وزو وبجاية يأخذون يوم راحة كما

اعتدادوا من زمان 66 فذلك لا يعنينا نحن الذين نراه يوم فلكي و تغير في الطقس

ودرجة الحرارة كما يعرف أهل الفلاحة ​