kacimo samy
:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 2,660
- النقاط
- 611
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 214.5 دج
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
ارسال بعد تأكد من وصول المبلغ
- لا داعي لردود الجانبية
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 214.5 دج
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
ارسال بعد تأكد من وصول المبلغ
- لا داعي لردود الجانبية