kacimo samy
:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 2,667
- النقاط
- 611
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
متوفر مبلغ 500 دولار BTC /eth/ xrp / ltc للبيع....
سعر الدولار = 195دج
عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد او الموقع 00..
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص
سعر الدولار = 195دج
عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد او الموقع 00..
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص