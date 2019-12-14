اتمنى ان يتحقق حلمي هذا🙏

الفتاة الاميرة
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 2 جويلية 2019
- المشاركات
- 105
- النقاط
- 9
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- سكيكدة
- الجنس
- أنثى
بسم الله والصّلاة على رسول الله.... عليه افضل الصّلاة والسّلام....
اخوتي في الله انا في هذه الفترة احاول واجاهد لحفظ القرآن الكريم باذن ربي...واتمنى ان اختمه واعلمه للأطفال الصغار وحتى الكبار...ادعوا لي ان يحقق لي ربي رغبتي هذه ويناولها لكل متمنيها يارب . شكرا لكم
اخوتي في الله انا في هذه الفترة احاول واجاهد لحفظ القرآن الكريم باذن ربي...واتمنى ان اختمه واعلمه للأطفال الصغار وحتى الكبار...ادعوا لي ان يحقق لي ربي رغبتي هذه ويناولها لكل متمنيها يارب . شكرا لكم