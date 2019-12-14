اتمنى ان يتحقق حلمي هذا🙏

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الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
105
النقاط
9
العمر
20
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
بسم الله والصّلاة على رسول الله.... عليه افضل الصّلاة والسّلام....
اخوتي في الله انا في هذه الفترة احاول واجاهد لحفظ القرآن الكريم باذن ربي...واتمنى ان اختمه واعلمه للأطفال الصغار وحتى الكبار...ادعوا لي ان يحقق لي ربي رغبتي هذه ويناولها لكل متمنيها يارب 🙏. شكرا لكم
 
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يوسف علي الكبير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 ديسمبر 2019
المشاركات
28
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
ارض الله
الجنس
ذكر
حلم نبيل بارك الله فيك
اسهل طريقتين هي الاستماع والفهم لما تريدين حفظ سورة استمعي اليها بصوت من تحبين تلاوتهم حتى تعتادي وفي وقت الحفظ حاولي قراءة شرح للسورة فهذا سيجعلها ترسخ في راسك
ربي يرزقك حفظ كتابه والعمل به ويجعله حجة لك
 
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