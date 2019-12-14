اتمنى ان يتحقق حلمي هذا🙏

حلم نبيل بارك الله فيك

اسهل طريقتين هي الاستماع والفهم لما تريدين حفظ سورة استمعي اليها بصوت من تحبين تلاوتهم حتى تعتادي وفي وقت الحفظ حاولي قراءة شرح للسورة فهذا سيجعلها ترسخ في راسك

ربي يرزقك حفظ كتابه والعمل به ويجعله حجة لك