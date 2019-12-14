للسعادة...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

راقت لي

(وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا، وينشر رحمته، وهو الولي الحميد)..



ف أحيانا كل ماعليك فعله هو أن تترك قلبك بين يدي ربك وتدعوه وتسقى دعوتك بالدموع، لعل تنبت إجابة قريبة

ف لاتظن أن دعائك لايستجاب!

الله يسمعك، يدبر أمرك

يكتب لك كل خير ويصرف عنك الشر برحمته، اطمئن الله لاينساك فوض أمورك لمن وسعت ألطافه أمم، نعم الوكيل ونعم العون والمددف أحيانا كل ماعليك فعله هو أن تترك قلبك بين يدي ربك وتدعوه وتسقى دعوتك بالدموع، لعل تنبت إجابة قريبةف لاتظن أن دعائك لايستجاب!الله يسمعك، يدبر أمركيكتب لك كل خير ويصرف عنك الشر برحمته، اطمئن الله لاينساك