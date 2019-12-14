للسعادة...

اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راقت لي
(وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا، وينشر رحمته، وهو الولي الحميد)..
فوض أمورك لمن وسعت ألطافه أمم، نعم الوكيل ونعم العون والمدد
ف أحيانا كل ماعليك فعله هو أن تترك قلبك بين يدي ربك وتدعوه وتسقى دعوتك بالدموع، لعل تنبت إجابة قريبة
ف لاتظن أن دعائك لايستجاب!
الله يسمعك، يدبر أمرك
يكتب لك كل خير ويصرف عنك الشر برحمته، اطمئن الله لاينساك
وإن ألطاف الله لتخفي على العبد حتى يدرك حكمته،
وإن بلوغ الحكمة يقتضي تمام الرضا، وإن الرضا يلزمه كثيرا من الصبر، والصبر لايعين عليه إلا حسن الظن، وحسن الظن لا يأتي إلا بالإيمان، والإيمان ذروة العمل، والعمل لايتم إلا بالتوكل، والتوكل على الله وحده،
فعلى الله نبدأ وإلى الله ننتهي ..
"ألا إلى الله تصير الأمور".
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راقت لي
(وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا، وينشر رحمته، وهو الولي الحميد)..
فوض أمورك لمن وسعت ألطافه أمم، نعم الوكيل ونعم العون والمدد
ف أحيانا كل ماعليك فعله هو أن تترك قلبك بين يدي ربك وتدعوه وتسقى دعوتك بالدموع، لعل تنبت إجابة قريبة
ف لاتظن أن دعائك لايستجاب!
الله يسمعك، يدبر أمرك
يكتب لك كل خير ويصرف عنك الشر برحمته، اطمئن الله لاينساك
وإن ألطاف الله لتخفي على العبد حتى يدرك حكمته،
وإن بلوغ الحكمة يقتضي تمام الرضا، وإن الرضا يلزمه كثيرا من الصبر، والصبر لايعين عليه إلا حسن الظن، وحسن الظن لا يأتي إلا بالإيمان، والإيمان ذروة العمل، والعمل لايتم إلا بالتوكل، والتوكل على الله وحده،
فعلى الله نبدأ وإلى الله ننتهي ..
"ألا إلى الله تصير الأمور".