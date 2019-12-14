للسعادة...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,370
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راقت لي
(وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا، وينشر رحمته، وهو الولي الحميد)..
فوض أمورك لمن وسعت ألطافه أمم، نعم الوكيل ونعم العون والمدد 🌴
ف أحيانا كل ماعليك فعله هو أن تترك قلبك بين يدي ربك وتدعوه وتسقى دعوتك بالدموع، لعل تنبت إجابة قريبة
ف لاتظن أن دعائك لايستجاب!
الله يسمعك، يدبر أمرك
يكتب لك كل خير ويصرف عنك الشر برحمته، اطمئن الله لاينساك 🌺
وإن ألطاف الله لتخفي على العبد حتى يدرك حكمته،
وإن بلوغ الحكمة يقتضي تمام الرضا، وإن الرضا يلزمه كثيرا من الصبر، والصبر لايعين عليه إلا حسن الظن، وحسن الظن لا يأتي إلا بالإيمان، والإيمان ذروة العمل، والعمل لايتم إلا بالتوكل، والتوكل على الله وحده،
فعلى الله نبدأ وإلى الله ننتهي ..
"ألا إلى الله تصير الأمور".
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,370
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
كن مطمئا أن الله معك، لايتركك ولايخذلك ولايردك خائبا أبدا، سيجبرك ويلهمك رشدك، ويستجيب لك، سيراضيك الله دائما 🌺
الله معك وهو ناصرك،
والله يسمع كل شئ، حتى اناتك وآهاتك، وتلك الزفرات المكتومة بداخل صدرك الله وحده يعلم ماتعاني لأنه كان معك منذ البداية 🌴
الله أحن عليك من ألف كتف، ومن ألف سند، الله يبقى حين لايبقى أحد.
🌺
 
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