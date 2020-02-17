بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"وقال ربكم ادعوني استجب لكم"

الدعاء هو أفضل هدية من الله سبحانه جل وعلا لنا نحن عباده

الدعاء مفتاح كل خير، يقربك من الله يعلق قلبك بالله، يجعلك دائم التوبة إلى الله ،ينهض بك إلى طاعة الله، تعيش بسببه معاني اسماء الله، تتعبد فيه بصفات الله يحفظ كرامتك من الذل لغير الله، يحقق الخشوع لله والتوكل على الله يستدر دمعتك بين يدي الله،

ينظر الله إليك وأنت جالس بين يديه ،تذكره تدعوه ،تحدثه بنبرة المنكسرين وتسأله،وبين كل كلمة وكلمة تستغيث "يارب يارب"

أوبعد هذا تظن أنه لن يستجيب لك ؟!

لاوالله لايخذلك الله أبدا، ومن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، ولايلح عبد مؤمن على الله في حاجة إلا قضاها ولو بعد حين طمئن قلبك

ولاتيأس ولاتتعب من كثرة الدعاء، فإن تأخرت الإجابة ،فاعلم أن خير كبير سيأتي لك واعلم أن الدعاء عبادة، اصبر على ماأصابك، ستفرج قريبا قريبا يارب