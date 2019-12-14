السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع

متوفر 75$ WEBMONEY مقابل 194دج للدولار

السعر: ثابت /المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

بعد الدفع يكتب على وصل العملية: إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى

ثم يرفع داخل المحادثة



ملاحظات: ​

تنبيهات: ​

-المبلغ يباع على دفعة واحدة مقابل 14550دج

-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع ​

-عمولة الإرسال %0.8 يتحملها المشتري-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم