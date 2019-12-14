عرض بيع متوفر 75$ WEBMONEY مقابل 194DA◀◀◀BARIDIMOB/GAB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
75.00 دولار
سعر البيع
194.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
WebMoney - ويب موني
N

NAIM 2093

:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
3,362
النقاط
663
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالجميع
متوفر 75$ WEBMONEY مقابل 194دج للدولار
السعر: ثابت/المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
بعد الدفع يكتب على وصل العملية: إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى
ثم يرفع داخل المحادثة
Sans titre.jpg
ملاحظات:
-عمولة الإرسال %0.8 يتحملها المشتري
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب

تنبيهات:
-المبلغ يباع على دفعة واحدة مقابل 14550دج
-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
401
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق..
 
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