عرض بيع متوفر 500 دولار perfect money مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
Sofito djebabra
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
193.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Perfect Money - بيرفكت موني
Sofito djebabra

Sofito djebabra

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
242
النقاط
7
محل الإقامة
Saida
الجنس
ذكر
السلام عليكم
متوفر 500 دولار بيرفكت للبيع مقابل CCP
ب 193 دج
المبلغ كامل 191 دج
- العمولة يتحملها المشتريعمولة الإرسال %0.50 يتحملها المشتري
- اقل مبلغ للحجز 100 دولار
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق الجوال و ادا لم تصل عن طريق البريد او الموقع.
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
404
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق...
 
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