قصة واقعية # لفتاة دمرت حياتها وذهبت ضحية

اهلا وسهلا يا متابيعي اللمويين مرحبا بكم :

جيت نحكيلكم على حكاية واقعية محزنة كاين واحد فتاة تبلغ من عمر 28 بنات عمها كانوا يسموها ( البايرة )

خطرش هوما عندهم طفلة تزوج وهيا صغيرة 18.20.21...

هاد فتاة جاء لخطبتها مطلق الأم والأب بلا ميشوروها زوجوها .

هيا قالت لسنسيال بابا ويما راضييت عليا هيا كانت أستادة اللغة تزوجت وطليقها عنده بنت وولد معاه في دار وفي عطلة تديهم يماهم وتبدا تعمرلهم راسهم على مرت الأب الطيبة .

وبدات بنت صغيرة دير كيما وصتها يماها تقول باباها راه تضربني وتزڨي عليا وتخلينا بجوع .

الأب تقلق وقالها إدا متحبيش ولادي نجيب خدامة :جاب خدامة لدار وكملوا حياتهم عادي بصح دايمن طليقة زوج تحرض في ولادها على مرت الأب :

حتى يقولوا لي الأب راهي تحب تقتلنا ؟!

بدا يتوسوس الأب ويخاف على ولاده معا علم أنوا فتاة مرت الأب طيبة وشاف منها غير الخير.

واحد نهار طيبت لفطور وقالت للخدامة سخنيلهم فطور وكليهم انا رايحة دار بابا راني مريضة .

جاتها شرطة وعتاقلها وهيا ما فهمت والوا مسكينة # سقساتهم علاش قالولها قتلتي ولاد راجلك قتلهم مستحيل والله مقتلتهم ونحبهم راجلها طلقها ب 3 ومشى وخلاها .

قلوله طب شرعيين ولادك سرالهم تسمم في غداء .

ويماهم قتلها قتلتيلي ولادي يا قتالة.

تحاكمت بسجن مؤبد وهيا عارفة روحها بريئة مشات أيام وجات وهيا في سجن جاتها خدامة قتلها انا غلدي نموت عندي مرض خبيث وبغيت نعترفلك بالي انا سبب في موت أولاد راجلك قتلها مغرف تلع بلاستيك كنت نخلط بيها أكل طاحتلي تما ونسيتها وذابت في ماكلة ولادك كلاوها سرالهم تسمم وماتوا قتلها فتاة حرام عليك دمرتيلي حياتي وسنين عمري ضاعوا في هاد حبس مظلام .

ويما وبابا دمعتهم محبستش عليا مفرحتهمش كي تزوجت زادوا تقلقوا عليا

طلعوا قضيتهامحكمة العليا وخرجت برأة بصح مكانش لي أمنها بالي خاطيها يعيطولها قتالة مكانش لبغا يخدمها وراجلها طلقها وهيا في سجن ويمها من حرقة عليها توفاة .

دمرت حيااتها بسبب غلطة غيرها .



# نجمة الأرض#