مشكلتي ليعاوني ربي يفرج عليه( حلمي نبني عائلة)

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مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بغيت نحكيلم قصتي أنا واحد طفلة زوينة ربي عطاني حقي من زين محبوبة العائلة ليشوفني يحبني خطرش خفيفة دم .
مهم مشكلتي هيا أنا مجيت صغيرة مجيت كبيرة فالوسط من مواليد 2000
أنا بالعكس لبنات الي في عمري عندهم أحلام عااد يلعبوا ولا يخرجوا أنا عكسهم.
نحب نكون عائلة ونتزوج شخص وليد فاميلة يخاف ربي ويتهلى فيا .
مشكلة تاعي راهم يخطبوا فيا وأنا راني خايفة لنتقلق خطرش راهم يقلولي زواج صعيب بزاف ومسؤلية كبيرة .
وأنا راني متردة ما أنوا هادا هوا حلم تاعي أني نكون عائلة ونجيب بنات وولاد حلوين أنا نموووووت على ذراري .
أنا من ناحية شطارة شاطرة في كلشي قادرة على تحمل مسؤلية دار وعائلة حمد الله كنصبر وفاهمة وانا ماشي كي لبنات الي في عمري كيشفوا عند رجليهم أنا نشوف لبعيد ....ألي يشوفني من عجايز نعجبهم خطرش شاطرة انا ويقلولي قافزة وبنت رجال وعاقلة .
ذرك قولولي انا مكيهمنيش فارق السن ومعنديش مشكل إدا نسكن معا والديه خطرش والديه كيما والديا ونقدر نصبر معاه في لحلوة ومرة .
لسنسيال نلقاه راجل معايا ويكمل معايا حتى تالي : سألي هل نقدر نتزوج وأنا في هاد السن علاه عيب نحلم بعائلة ؟!
ودعولي بزوج صالح لنتقاسم معاه حياتي .
شكرا جزيلا خوتاتي.
 
sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
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أنثى
اختي من أكبر الأخطاء في الزواج هو أنو تشوفيه هدف و لا حلم
لأنو الواقع غير ذلك و ظروف الحياة تتغير
الهدرة فالوسع ساهلة بزاف
شوفي تتزوجي و تكملي تمشي لأهدافك ممكن و لكن تتزوجي باش تتزوجي برك هاذي أكبر غلطة
ان شاء لله نولي للتفصيل
 
زهور الشوق

زهور الشوق

:: عضو شرفي ::
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محل الإقامة
سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
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أنثى
السلام عليكم اختي
الله يبارك عليك الله يزيدك من فضلو بنسبة لصميم الموضوع
الحاجة لولة واللي لا خلاف فيها ياختي مادام حلمك تتزوجي وقادرة على شقاك كي يجي من ترضين خلقه ودينه تزوجيه
اما من وجهة نظري كبنت تكبرك ب 5 ادا تقراي كمليها قبل لانو تزيدك بزاف حاجات لنفسك وغدا لولادك
ثاني حاجة الراجل ماراهش مصباح علاء الدين لي ممكن راه يجي في خيالك ولا فارس على حصان ابيض راه بنادم كيفنا مش كل يوم رح يكون حنين ومش تطلبي من تحضر من الخ قصدي من هاد لكلام ادا ظروفك العائلية مثلا كنقص حنان خلاتك تتخيلي الزواج الا حنان فلازم تعاودي تفكري بواقعية لانو مش متمنيتك تروحي على هاد الاساس ولما تلقاي اشياء ناقصة يحكمك اكتئاب وتولي تحسي نفسك تسرعتي
ثالثا نحب نقولك انا مش ضد زواج بكري لانو تحصين النفس لمن استطاع اليه سبيلا بصح الزمان لي رانا فيه لازم الوحدة دير كاريار لانو الثقة فالنفس لي تجنيها من انجازاتك تخليك تسطري طريق مستقبلي واضح مام يجو عقبات تكوني تعرفي كيفاه جوزيهم بذكاء وماتنحقريش لانو المجتمع ماراهش كي وقت الصحابة اتزوجي ياا طفلة وعينيك مغمضين
ويبقى مجرد راي من خبرتي البسيطة ونتمنى ربي يسدد خطاك لكل مافيه الخير لك
وماتنسايش استخارة
دمت بخير
 
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