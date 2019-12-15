السلام عليكم اختي

الله يبارك عليك الله يزيدك من فضلو بنسبة لصميم الموضوع

الحاجة لولة واللي لا خلاف فيها ياختي مادام حلمك تتزوجي وقادرة على شقاك كي يجي من ترضين خلقه ودينه تزوجيه

اما من وجهة نظري كبنت تكبرك ب 5 ادا تقراي كمليها قبل لانو تزيدك بزاف حاجات لنفسك وغدا لولادك

ثاني حاجة الراجل ماراهش مصباح علاء الدين لي ممكن راه يجي في خيالك ولا فارس على حصان ابيض راه بنادم كيفنا مش كل يوم رح يكون حنين ومش تطلبي من تحضر من الخ قصدي من هاد لكلام ادا ظروفك العائلية مثلا كنقص حنان خلاتك تتخيلي الزواج الا حنان فلازم تعاودي تفكري بواقعية لانو مش متمنيتك تروحي على هاد الاساس ولما تلقاي اشياء ناقصة يحكمك اكتئاب وتولي تحسي نفسك تسرعتي

ثالثا نحب نقولك انا مش ضد زواج بكري لانو تحصين النفس لمن استطاع اليه سبيلا بصح الزمان لي رانا فيه لازم الوحدة دير كاريار لانو الثقة فالنفس لي تجنيها من انجازاتك تخليك تسطري طريق مستقبلي واضح مام يجو عقبات تكوني تعرفي كيفاه جوزيهم بذكاء وماتنحقريش لانو المجتمع ماراهش كي وقت الصحابة اتزوجي ياا طفلة وعينيك مغمضين

ويبقى مجرد راي من خبرتي البسيطة ونتمنى ربي يسدد خطاك لكل مافيه الخير لك

وماتنسايش استخارة

دمت بخير