السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بغيت نحكيلم قصتي أنا واحد طفلة زوينة ربي عطاني حقي من زين محبوبة العائلة ليشوفني يحبني خطرش خفيفة دم .
مهم مشكلتي هيا أنا مجيت صغيرة مجيت كبيرة فالوسط من مواليد 2000
أنا بالعكس لبنات الي في عمري عندهم أحلام عااد يلعبوا ولا يخرجوا أنا عكسهم.
نحب نكون عائلة ونتزوج شخص وليد فاميلة يخاف ربي ويتهلى فيا .
مشكلة تاعي راهم يخطبوا فيا وأنا راني خايفة لنتقلق خطرش راهم يقلولي زواج صعيب بزاف ومسؤلية كبيرة .
وأنا راني متردة ما أنوا هادا هوا حلم تاعي أني نكون عائلة ونجيب بنات وولاد حلوين أنا نموووووت على ذراري .
أنا من ناحية شطارة شاطرة في كلشي قادرة على تحمل مسؤلية دار وعائلة حمد الله كنصبر وفاهمة وانا ماشي كي لبنات الي في عمري كيشفوا عند رجليهم أنا نشوف لبعيد ....ألي يشوفني من عجايز نعجبهم خطرش شاطرة انا ويقلولي قافزة وبنت رجال وعاقلة .
ذرك قولولي انا مكيهمنيش فارق السن ومعنديش مشكل إدا نسكن معا والديه خطرش والديه كيما والديا ونقدر نصبر معاه في لحلوة ومرة .
لسنسيال نلقاه راجل معايا ويكمل معايا حتى تالي : سألي هل نقدر نتزوج وأنا في هاد السن علاه عيب نحلم بعائلة ؟!
ودعولي بزوج صالح لنتقاسم معاه حياتي .
شكرا جزيلا خوتاتي.
بغيت نحكيلم قصتي أنا واحد طفلة زوينة ربي عطاني حقي من زين محبوبة العائلة ليشوفني يحبني خطرش خفيفة دم .
مهم مشكلتي هيا أنا مجيت صغيرة مجيت كبيرة فالوسط من مواليد 2000
أنا بالعكس لبنات الي في عمري عندهم أحلام عااد يلعبوا ولا يخرجوا أنا عكسهم.
نحب نكون عائلة ونتزوج شخص وليد فاميلة يخاف ربي ويتهلى فيا .
مشكلة تاعي راهم يخطبوا فيا وأنا راني خايفة لنتقلق خطرش راهم يقلولي زواج صعيب بزاف ومسؤلية كبيرة .
وأنا راني متردة ما أنوا هادا هوا حلم تاعي أني نكون عائلة ونجيب بنات وولاد حلوين أنا نموووووت على ذراري .
أنا من ناحية شطارة شاطرة في كلشي قادرة على تحمل مسؤلية دار وعائلة حمد الله كنصبر وفاهمة وانا ماشي كي لبنات الي في عمري كيشفوا عند رجليهم أنا نشوف لبعيد ....ألي يشوفني من عجايز نعجبهم خطرش شاطرة انا ويقلولي قافزة وبنت رجال وعاقلة .
ذرك قولولي انا مكيهمنيش فارق السن ومعنديش مشكل إدا نسكن معا والديه خطرش والديه كيما والديا ونقدر نصبر معاه في لحلوة ومرة .
لسنسيال نلقاه راجل معايا ويكمل معايا حتى تالي : سألي هل نقدر نتزوج وأنا في هاد السن علاه عيب نحلم بعائلة ؟!
ودعولي بزوج صالح لنتقاسم معاه حياتي .
شكرا جزيلا خوتاتي.