بسم الله و على بركة الله ـ افتتاح قسم الميديا

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 11,309
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه
شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم
الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح
فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
خير ما نفتتح به هذا القسم المبارك
آيات بينات من الذكر الحكيم
على ان تتبعها مواضيع
مفصلة حول قوانين القسم
شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم
الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح
فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
خير ما نفتتح به هذا القسم المبارك
آيات بينات من الذكر الحكيم
على ان تتبعها مواضيع
مفصلة حول قوانين القسم