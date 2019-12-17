بسم الله و على بركة الله ـ افتتاح قسم الميديا

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,309
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه
شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم
الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح
فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.


خير ما نفتتح به هذا القسم المبارك
آيات بينات من الذكر الحكيم
على ان تتبعها مواضيع
مفصلة حول قوانين القسم

https://www.facebook.com/video.php?v=367807613428933
 
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