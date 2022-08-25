Best of ~ سكر

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية
في هذا الموضوع وددت مشاركتكم صور للحظات جميلة للقطط وهي تكبر
ربما قد تعجبكم فعلا فكيف لو كانت بقربكم فلن تملو منها من هذه المخلوقات اللطيفة
يتبع ...في الرد