مشاركتي في مسابقة مميزون / صفعة الإشتياق

Chicobustan

Chicobustan

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
242
النقاط
341
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قبل البدء بسرد خاطرة اشتياقي
أهدي هذه الكلمات لأبي وأمي يا من كنتم أغلى من نفسي وأحبّ إليّ من روحي وأعزّ عليّ من قلبي الذي يخفق بين ضلوعي بحبٍّ لكم ومهما وصفتكم فلن أستطيع، فالحروف والمعاني عن وصفكم عاجزة، والحياء منكم والتقدير لكم والتعظيم لحقكم يمنعني من كثير القول ويثنيني عن وفير الكلام ولا يسعني إلا أن أقول وفقكم الله ورعاكم وسدد للخير خطاكم.
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العنوان: صفعة الإشتياق
آخِر اللِيل يهدأ المَكان، يعود الكل لمأواهم إلا أنا يا أمي كل يوم اعود لك مغمور بالإشتياق ..
أمي، ليتك تعلمين كم عانيت بعد فراقك كم عانقت الشّوق في غيابك وزرعت أمل لقائك بعد رحيلك لم أعد اشعر بما حولي جعلت الصّمت مجدافي ذكريات الماضي تعصرني وتجعلني أتعثر في مسافاتي ترتمي أفراحي حزينة في أحضان الشوق تنطفىء أنوار آمالي في ظلام اليأس وتغرق عبراتي في دموع الآهات المتكونة من بكاءً دون دموع، وصراخ يمزّق الحنجرة دون أن يُسمع
أمي بعدك عني افقدني لذة الحياة وجعلني كالجريح ....
اشتقت احكي لك كثير..
يا أماه ارهقني الحنين مثلما ارهقك المرض
يا أماه اشتقت لسماع صوتك فقط😭





رحم الله روحاً
لم أكف عن الإشتياق لها منذ أن دفنت​
 
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