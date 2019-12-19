مشاركتي في مسابقة مميزون / صفعة الإشتياق

رحم الله روحاً

لم أكف عن الإشتياق لها منذ أن دفنت​

أهدي هذه الكلمات لأبي وأمي يا من كنتم أغلى من نفسي وأحبّ إليّ من روحي وأعزّ عليّ من قلبي الذي يخفق بين ضلوعي بحبٍّ لكم ومهما وصفتكم فلن أستطيع، فالحروف والمعاني عن وصفكم عاجزة، والحياء منكم والتقدير لكم والتعظيم لحقكم يمنعني من كثير القول ويثنيني عن وفير الكلام ولا يسعني إلا أن أقول وفقكم الله ورعاكم وسدد للخير خطاكم.آخِر اللِيل يهدأ المَكان، يعود الكل لمأواهم إلا أنا يا أمي كل يوم اعود لك مغمور بالإشتياق ..أمي، ليتك تعلمين كم عانيت بعد فراقك كم عانقت الشّوق في غيابك وزرعت أمل لقائك بعد رحيلك لم أعد اشعر بما حولي جعلت الصّمت مجدافي ذكريات الماضي تعصرني وتجعلني أتعثر في مسافاتي ترتمي أفراحي حزينة في أحضان الشوق تنطفىء أنوار آمالي في ظلام اليأس وتغرق عبراتي في دموع الآهات المتكونة من بكاءً دون دموع، وصراخ يمزّق الحنجرة دون أن يُسمعأمي بعدك عني افقدني لذة الحياة وجعلني كالجريح ....اشتقت احكي لك كثير..يا أماه ارهقني الحنين مثلما ارهقك المرضيا أماه اشتقت لسماع صوتك فقط