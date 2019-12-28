مشاركتي الرمزية في مسابقة مميزون /مشتاق الى...

*amani*
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طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تمر الأيام تتبعها الأعوام حدث تلو اخر ..ذكرى تلو الأخرى..ماضي عزيز ينهش ذكرياتنا بمخالب الشوق ..تغير كل شيء
الناس ..الأماكن ..الأحداث وحتى بعض المشاعر الا شوقي لك ياجدتي لم يقل ولم يتغير ولن يتغير
نام الجميع تلك الليلة كالعادة الا أنت فقد كان نومك أبدي استيقظ الجميع في اليوم التالي الا أنت لم تستيقظي
لو تعلمين ياغالية مامقدار الشوق الذي ينهش داخلي باستمرار منذ الدقيقة التي رحلت فيها للأبد
"أشتاق لك ياجدتي"
لايمر يوم الا وأنت حاضرة معي يمر شريط ذكرياتنا بين عيني ليعتصر قلبي ألما واشتياقا وتستمر الغصة ككل مرة
في حياتي كلها لم أتخيل حتى كيف ستكون حياتي بدونك الى أن جاء ذلك اليوم الحزين الأليم بكل ماتحمله الكلمة من معنى
تحطم قلبي وبدأ ينزف في تلك المكالمة الهاتفية "جدتك توفيت" يا الله قمة الوجع تلك اللحظة
أ أحكي لك ياجدتي عن شعوري عندما رأيتك في التابوت أم أحكي لك عن فلذة كبدك الذي انهار باكيا كطفل رضيع اللحظة التي مزقت جوفي
أم أحكي لك عن الحزن الذي خيم على المنزل منذ رحيلك ..وهل ينفع أن أحكي حقا؟؟
"أشتاق لك ياجدتي"
ليالي الشتاء تمر باردة وموحشة من دونك ياجدتي
أفراحنا تتخللها دائما تلك الغصة ..الحاجة الى شيء ناقص
أعيادنا لم تعد كالسابق ياجدتي
باختصار حياتنا بأكملها تغيرت منذ رحيلك
اشتقت لك ياكل روحي..اشتقت لك ياجدتي
اشتقت حتى الى المناداة بكلمة "جدتي"
غادرتنا في صمت ياكل ماكنت أملك ..حية أنت في قلبي يا أغلى جدة فقدها الكون
اللهم ارحمها برحمتك الواسعة واغفر لها وسامحها
واجعل قبرها روضة من رياض جناتك
واجعلها من أهل جناتك يارب العالمين
دعواتكم لها أحبتي
رغم قلة خبرتي بعض الشيء في الكتابة الا أني وددت أن أن أكتب هذه الكلمات البسيطة ..أن أعبر عما بداخلي فقط
ولو أن كلمات الدنيا لاتستطيع أن تترجم مشاعرنا الى كلمات
تمر الأيام تتبعها الأعوام حدث تلو اخر ..ذكرى تلو الأخرى..ماضي عزيز ينهش ذكرياتنا بمخالب الشوق ..تغير كل شيء
الناس ..الأماكن ..الأحداث وحتى بعض المشاعر الا شوقي لك ياجدتي لم يقل ولم يتغير ولن يتغير
نام الجميع تلك الليلة كالعادة الا أنت فقد كان نومك أبدي استيقظ الجميع في اليوم التالي الا أنت لم تستيقظي
لو تعلمين ياغالية مامقدار الشوق الذي ينهش داخلي باستمرار منذ الدقيقة التي رحلت فيها للأبد
"أشتاق لك ياجدتي"
لايمر يوم الا وأنت حاضرة معي يمر شريط ذكرياتنا بين عيني ليعتصر قلبي ألما واشتياقا وتستمر الغصة ككل مرة
في حياتي كلها لم أتخيل حتى كيف ستكون حياتي بدونك الى أن جاء ذلك اليوم الحزين الأليم بكل ماتحمله الكلمة من معنى
تحطم قلبي وبدأ ينزف في تلك المكالمة الهاتفية "جدتك توفيت" يا الله قمة الوجع تلك اللحظة
أ أحكي لك ياجدتي عن شعوري عندما رأيتك في التابوت أم أحكي لك عن فلذة كبدك الذي انهار باكيا كطفل رضيع اللحظة التي مزقت جوفي
أم أحكي لك عن الحزن الذي خيم على المنزل منذ رحيلك ..وهل ينفع أن أحكي حقا؟؟
"أشتاق لك ياجدتي"
ليالي الشتاء تمر باردة وموحشة من دونك ياجدتي
أفراحنا تتخللها دائما تلك الغصة ..الحاجة الى شيء ناقص
أعيادنا لم تعد كالسابق ياجدتي
باختصار حياتنا بأكملها تغيرت منذ رحيلك
اشتقت لك ياكل روحي..اشتقت لك ياجدتي
اشتقت حتى الى المناداة بكلمة "جدتي"
غادرتنا في صمت ياكل ماكنت أملك ..حية أنت في قلبي يا أغلى جدة فقدها الكون
اللهم ارحمها برحمتك الواسعة واغفر لها وسامحها
واجعل قبرها روضة من رياض جناتك
واجعلها من أهل جناتك يارب العالمين
دعواتكم لها أحبتي
رغم قلة خبرتي بعض الشيء في الكتابة الا أني وددت أن أن أكتب هذه الكلمات البسيطة ..أن أعبر عما بداخلي فقط
ولو أن كلمات الدنيا لاتستطيع أن تترجم مشاعرنا الى كلمات