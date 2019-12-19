تعزية للاخ الكريم حكيم ماستر



اللَّهُمَّ

أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النّار.



اللَّهُمَّ

عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هى أهله.



اللَّهُمَّ

اجزها عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً.



اللَّهُمَّ

إن كانت محسنةً فزد من حسناتها، وإن كان مسيئةً فتجاوز عن سيّئاتها.



اللَّهُمَّ

أدخلها الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.



اللَّهُمَّ

اّنسها في وحدتها وفي وحشتها وفي غربتها.



اللَّهُمَّ

أنزلها منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين.



اللَّهُمَّ

أنزلها منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً.



اللَّهُمَّ

اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.



اللَّهُمَّ

افسح لها في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة.



اللَّهُمَّ

أعذها من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها.



اللَّهُمَّ

املأ قبرها بالرّضا والنّور والفسحة والسّرور.



اللَّهُمَّ

إنّها في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِا فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر لهه وارحمها إنّك أنت الغفور الرّحيم.



اللَّهُمَّ

إنها أمتك وبنت أمتك خرجت من الدّنيا وسعتها ومحبوبيها وأحبائها فيها إلى ظلمة القبر وما هى لاقته.



اللَّهُمَّ

إنّها كانت تشهد أنّك لا إله إلّا أنت وأنّ محمّداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به.



اللَّهُمَّ

إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذّبها، وأن تثبّتها عند السؤال.



اللَّهُمَّ

إنّها نَزَلت بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحت فقيرةً إلى رحمتك وأنت غنيٌّ عن عذابها.



اللَّهُمَّ

آتها برحمتك ورضاك، وقهِا فتنة القبر وعذابه، وآتها برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثها إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.



اللَّهُمَّ

انقلها من مواطن الدّود وضيق اللحود إلى جنّات الخلود.



اللَّهُمَّ

احمها تحت الأرض، واسترها يوم العرض، ولا تخزها يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم”.



اللَّهُمَّ

يمّن كتابها، ويسّر حسابها، وثقّل بالحسنات ميزانها، وثبّت على الصّراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنّات بجوار حبيبك ومصطفاك (صلّى الله عليه وسلّم).



اللَّهُمَّ

أمّنها من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسها آمنة مطمئنّة، ولقّنها حجّتها.



اللَّهُمَّ

اجعلها في بطن القبر مطمئنّةً وعند قيام الإشهاد آمنةً، وبجود رضوانك واثقةً، وإلى أعلى درجاتك سابقةً.



اللَّهُمَّ

اجعل عن يمينها نوراً حتّى تبعثها آمنةً مطمئنّةً في نورٍ من نورك.



اللَّهُمَّ

انظر إليها نظرة رضا، فإنّ من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذّبه أبداً.



اللَّهُمَّ

أسكنها فسيح الجنان، واغفر لها يا رحمن، وارحمها يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.



اللَّهُمَّ

اعف عنها فإنّك القائل “ويعفو عن كثير”.



اللَّهُمَّ

إنّها جاءت ببابك، وأناخت بجنابك، فَجد عليها بعفوك وإكرامك وجود إحسانك.



اللَّهُمَّ

إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء فارحمها رحمةً تطمئنّ بها نفسها، وتقرّ بها عينها.



اللَّهُمَّ

احشرها مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً.



اللَّهُمَّ

احشرها مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّتها سلامٌ لك من أصحاب اليمين.



اللَّهُمَّ

بشّرها بقولك “كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية”



اللَّهُمَّ

اجعلها من الّذين سعدوا في الجنّة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض.



اللَّهُمَّ

لا نزكّيها عليك، ولكنّا نحسبها أنّها أمنت وعملت صالحاً، فاجعل لها جنّتين ذواتي أفنان بحقّ قولك: “ولمن خاف مقام ربّه جنّتان”.



اللَّهُمَّ

شفع فيها نبيّنا ومصطفاك، واحشرها تحت لوائه، واسقها من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا تظمأ بعدها أبداً.



اللَّهُمَّ

اجعلها في جنّة الخلد "الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاء وَمَصِيرًا. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولا".



اللَّهُمَّ

إنّها صبرت على البلاء فلم تجزع، فامنحها درجة الصّابرين الّذين يوفون أجورهم بغير حساب فإنّك القائل "إنّما يوفي الصّابرون أجرهم بغير حساب".



اللَّهُمَّ

إنّها كانت تصلّى لك، فثبّتها على الصّراط يوم تزل الأقدام.



اللَّهُمَّ

إنّها كانت صائمةً لك، فأدخلها الجنّة من باب الريّان.



اللَّهُمَّ

إنّها كانت لكتابك تاليةً وسامعةً، فشفّع فيها القرآن، وارحمها من النّيران، واجعلها يا رحمن ترتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأتها أو سمعتها، وآخر حرفٍ تلته.



اللَّهُمَّ

ارزقها بكلّ حرفٍ في القرآن حلاوة، وبكلّ كلمة كرامة، وبكلّ اّية سعادة، وبكلّ سورة سلامة، وبكل جْزءٍ جزاء.



اللَّهُمَّ

ارحمها فإنّها كان مسلمةً، واغفر لها فإنّها كان مؤمنةً، وأدخلها الجنّة فإنّها كانت بنبيّك مصدّقةً، وسامحها فإنّها كانت لكتابك مرتّلةً.



اللَّهُمَّ

اغفر لحيّنا وميّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكرنَا وأنثانا.



اللَّهُمَّ

من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفّيته منّا فتوفّه على الإيمان.



اللَّهُمَّ

لا تحرمنا أجرها ولا تضللنا بعدها.



اللَّهُمَّ

ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين.



اللَّهُمَّ

ارحمنا إذا يئس منّا الطبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب.



اللَّهُمَّ

ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات.



اللَّهُمَّ

ارحمنا إذا حُمِلنا على الأعناقِ، وبلغتِ التراقِ، وقيل من راق وظنّ أنّه الفراق والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ، إليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق.



اللَّهُمَّ

ارحمنا إذا ورينا التّراب، وغلقت القبور والأبواب، وانفضّ الأهل والأحباب، فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب.



اللَّهُمَّ

ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم.



اللَّهُمَّ

ارحمنا إذا أقمنا للسؤال، وخاننا المقال، ولم ينفع جاهٌ ولامال ولا عيال، وقد حال الحال، وليس إلّا فضل الكبير المتعال.



اللَّهُمَّ

ارحمنا إذا نَسي اسمنا، ودَرس رسمنا، وأحاط بنا قسمنا ووسعنا.



اللَّهُمَّ

ارحمنا إذا أهملنا فلم يزرنا زائر، ولم يذكرنا ذاكر، وما لنا من قوّة ولا ناصر، فلا أمل إلّا في القاهر القادر الغافر، يا من إذا وعد أوفى، وإذا توعّد عفا، وشفّع يا ربّ فينا حبيبنا المصطفى، واجعلنا ممّن صفا ووفا، وبالله اكتفى، يا أرحم الرّاحمين، يا حيّ يا قيّوم، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.



اللَّهُمَّ

إنّها امتك بنت أمتك ماتت وهى تشهد لك بالوحدانيّة ولرسولك بالشّهادة فاغفر لها إنّك أنت الغفّار.



اللَّهُمَّ

لا تحرمنا أجرها، ولا تفتنّا بعدها، واغفر لنا ولها، واجمعنا معها في جنّات النّعيم يا ربّ العالمين.



اللَّهُمَّ

أنزل على أهلها الصّبر والسلوان وارضهم بقضائك.



اللَّهُمَّ

ثبّتنا على القول الثّابت في الحياة الدّنيا، وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد.



اللَّهُمَّ

صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد، وعلى اّله وصحبه وسلّم إلى يوم الدّين.

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