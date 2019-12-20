عندما سخر نسوة المدينة، من إمرأة العزيز ...دعتهن وأعطت كل واحدة منهن سكيناو تفاحة لتقطعها وعندما خرج عليهن يوسف عليه السلام أصابهن الذهول لدرجة أنهن قطعن أيديهن دون شعور بالألم !!السؤال ؟!ألهذا الحد كان يوسف جميلا !!- لحظة من فضلكاستشعرها جيداعيون شاخصة.. يد تجرح ... دم ينزف .. ولا ألم!!لشدة الجمال الذي يرونه أمامهن..إنه أمر مدهش حقا.!!.وتفسير ماحصل أن أعينهن عندما تلذذت بمنظر جمال يوسف تعطل الإحساس عندهن بكل شيء مؤلم ..ولا غرابة فيوسف أعطاه الله نصف جمال الكون..بقي السؤال الأهموهو الشاهد !!كيف ستكون اللذة عند رؤية رب الجمال ومن خلق الجمال كله ؟؟!!!(وجوه يومئذ ناضرة *الى ربها ناظرة)إن أعظم لذة خلقها الله هي رؤية وجهه الكريموبالمقابل .. أعظم عذاب أن تحرم من رؤيتهأقرأ ( إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون )ليس في هذه الدنيا كلها مايستحق أن نخسر أعظم لذة.. "رؤية الله"إن الكلمات لتعتذر عن الوصف .عندما ترى إلهك وخالقك والذي أوجدك من العدم.. إلهك الذي كنت تعبده لسنوات ..تناجيه في جوف الليل.. تخشاه في خلوتك.. تسجد له وتدعوه.. أخيرا ستراه ما أجمل تلك الساعهأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتنعمون برؤية وجهه الكريم بكرة وعشيا في الفردوس الأعلى من الجنة من غير حساب ولاعقاب.اللهم لاتحرمنا بذنوبنا لذة النظر إليك يا الله