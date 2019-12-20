عندما سخر نسوة المدينة، من إمرأة العزيز

ناصر dz

ناصر dz

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عندما سخر نسوة المدينة، من إمرأة العزيز ...دعتهن وأعطت كل واحدة منهن سكينا 🔪 و تفاحة لتقطعها وعندما خرج عليهن يوسف عليه السلام أصابهن الذهول لدرجة أنهن قطعن أيديهن دون شعور بالألم !!
السؤال ؟!
ألهذا الحد كان يوسف جميلا !!
- لحظة من فضلك
استشعرها جيدا
عيون شاخصة.. يد تجرح ... دم ينزف .. ولا ألم!!
لشدة الجمال الذي يرونه أمامهن..
إنه أمر مدهش حقا.!!.
وتفسير ماحصل أن أعينهن عندما تلذذت بمنظر جمال يوسف تعطل الإحساس عندهن بكل شيء مؤلم ..
ولا غرابة فيوسف أعطاه الله نصف جمال الكون..
بقي السؤال الأهم
وهو الشاهد !!
كيف ستكون اللذة عند رؤية رب الجمال ومن خلق الجمال كله ؟؟!!!
(وجوه يومئذ ناضرة *الى ربها ناظرة)
إن أعظم لذة خلقها الله هي رؤية وجهه الكريم
وبالمقابل .. أعظم عذاب أن تحرم من رؤيته
أقرأ ( إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون )
ليس في هذه الدنيا كلها مايستحق أن نخسر أعظم لذة.. "رؤية الله"
إن الكلمات لتعتذر عن الوصف .
عندما ترى إلهك وخالقك والذي أوجدك من العدم.. إلهك الذي كنت تعبده لسنوات ..
تناجيه في جوف الليل.. تخشاه في خلوتك.. تسجد له وتدعوه.. أخيرا ستراه ما أجمل تلك الساعه
أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتنعمون برؤية وجهه الكريم بكرة وعشيا في الفردوس الأعلى من الجنة من غير حساب ولاعقاب.
اللهم لاتحرمنا بذنوبنا لذة النظر إليك يا الله
 
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اميرة المدائن

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم لا تحرمنا لذة النظر الي وجهك الكريم يارب
اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يارحيم ياغفورياعفوياكريم
مشكور على الانتقاء
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
 
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