تعد اليابان من أهم الدول المتطورة التى قدمت تجربة فريدة ونموذج للتحضر والرقى، بالإضافة إلى أخلاق شعبها الدمثة وتقديسهم للعمل، تلك الصفة التى تعد من أبرز صفات الشعب اليابانى، وقد تدور شهرة اليابان حول التقدم الصناعى والتكنولوجى أو الحفاظ على البيئة والاهتمام بالتعليم، لكن لم يتطرق أحد لمعرفة خصائص شعبها وأبرز تقاليدهم التى لم يسلط عليها الضوء من قبل.



وهناك عدد من الحقائق لا يعرفها الكثيرون عن اليابان..من أبرزها:



1- تقدم النساء فى اليابان الهدايا للرجال فى عيد الحب ويفصحن عن مشاعرهن لهم، ولا ينتظرن أن يأخذ الرجل الخطوة الأولى فى التعبير عن حبه.

2- تتميز اليابان برخص أسعار اللحوم والفاكهة والأسماك، فى حين ترتفع أسعار الفاكهة بشكل كبير، إذ يصل سعر ثمرة التفاح إلى 2 دولار، فى حين تصل تكلفة حبة البطيخ إلى 200 دولار.

3- تمتلك محال البقالة فى اليابان الترخيص لبيع المواد الإباحية سواء كانت أفلام أو مجلات.

4- يأكل اليابانيون لحم الدولفين ويفضلونها لأن لحمها ذو مذاق جيد للغاية.



5- تستخدم اليابان نظام العربات الخاصة بالنساء فقط فى مترو الأنفاق، وتحديدًا فى ساعات الذروة الصباحية، إذ يكثر التحرش بالنساء سواء تحرش لفظى أو جسدى لذلك تسجل اليابان أعلى معدلات للاغتصاب حول العالم.

6- لا يمكن للموظفين فى اليابان أن ينصرفون من العمل فى الوقت المحدد حتى إن كان لديهم سبب منطقى لذلك إذ يعتبر هذا الفعل عدم ولاء للشركة، ولابد من الحصول على إذن مباشر من رئيسهم أو الانتظار حتى يغادر هو العمل أولًا.

7- لا يسمح للطالبات فى المدارس بارتداء الجوارب حتى فى الطقس البارد، ويختلف طول جيب المدرسة من فتاه لأخرى إذ ترتدى الفتيات فى الصفوف الدراسية الأخيرة الجيب القصيرة.

8- تسجل اليابان أعلى معدلات انتحار فى العالم، إذا ينتحر بعض الأشخاص لدعم آخرون أو لأن رب الأسرة قرر ذلك.

9- السبب الوحيد لتأخر القطار فى اليابان هو انتحار أحد الأشخاص تحت عجلاته.

10- لا يملك اليابانيون أسماء للشهور، لكنهم يميزون بينها بالترقيم التسلسلى مثل 1،2

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