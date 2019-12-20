مصافحة غير المحارم .

اسمع ماذا قال النبي

صلى الله عليه واله وسلم :



" لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ إمرأة لا تحلّ له " ...



و ما زال الكثير من المسلمين

و المسلمات يظلمون أنفسهم

بمصافحة غير المحارم ...



و يتعللون بأعذار أقبح من الذنب :



يقولون " قلوبنا صافية " ...



و كأن قلوبهم أصفى من قلب

النبي عليه الصلاة و السلام :



و يقولون : " حجة النية " ...



هل تضحكون على الله

إذا كان العمل أصلاً معصية ،

فأي نية هذه ؟؟؟



أخي/أختي :



هل تخيلت بشاعة الموقف ؟



" أن تُطعن بمسمار في الرأس فيخرج

من الجانب الآخر ، خير لك من

أن تصافح غير المحرم "



أخي الكريم :



ابنة عمك ...

ابنة عمتك ...

ابنة خالك ...

ابنة خالتك ...

زوجة أخيك ...

أخت زوجتك ...





كل هذه النساء و غيرهن

محرم عليك مصافحتهن إلا المحارم ...



أختي الحبيبة :



ابن عمك ...

ابن عمتك ...

ابن خالك ...

ابن خالتك ...

أخو زوجك ...

زوج أختك ...





كل هؤلاء الرجال و غيرهم

لا يجوز لك مصافحتهم





منقول للفائدة