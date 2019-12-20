مصافحة غير المحارم .

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,449
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
اسمع ماذا قال النبي
صلى الله عليه واله وسلم :

" لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ إمرأة لا تحلّ له " ...

و ما زال الكثير من المسلمين
و المسلمات يظلمون أنفسهم
بمصافحة غير المحارم ...

و يتعللون بأعذار أقبح من الذنب :

يقولون " قلوبنا صافية " ...

و كأن قلوبهم أصفى من قلب
النبي عليه الصلاة و السلام :

و يقولون : " حجة النية " ...

هل تضحكون على الله
إذا كان العمل أصلاً معصية ،
فأي نية هذه ؟؟؟

أخي/أختي :

هل تخيلت بشاعة الموقف ؟

" أن تُطعن بمسمار في الرأس فيخرج
من الجانب الآخر ، خير لك من
أن تصافح غير المحرم "

أخي الكريم :

ابنة عمك ...
ابنة عمتك ...
ابنة خالك ...
ابنة خالتك ...
زوجة أخيك ...
أخت زوجتك ...


كل هذه النساء و غيرهن
محرم عليك مصافحتهن إلا المحارم ...

أختي الحبيبة :

ابن عمك ...
ابن عمتك ...
ابن خالك ...
ابن خالتك ...
أخو زوجك ...
زوج أختك ...


كل هؤلاء الرجال و غيرهم
لا يجوز لك مصافحتهم


منقول للفائدة

 
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