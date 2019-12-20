مصافحة غير المحارم .

HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
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- محل الإقامة
- زرالدة الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
اسمع ماذا قال النبي
صلى الله عليه واله وسلم :
" لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ إمرأة لا تحلّ له " ...
و ما زال الكثير من المسلمين
و المسلمات يظلمون أنفسهم
بمصافحة غير المحارم ...
و يتعللون بأعذار أقبح من الذنب :
يقولون " قلوبنا صافية " ...
و كأن قلوبهم أصفى من قلب
النبي عليه الصلاة و السلام :
و يقولون : " حجة النية " ...
هل تضحكون على الله
إذا كان العمل أصلاً معصية ،
فأي نية هذه ؟؟؟
أخي/أختي :
هل تخيلت بشاعة الموقف ؟
" أن تُطعن بمسمار في الرأس فيخرج
من الجانب الآخر ، خير لك من
أن تصافح غير المحرم "
أخي الكريم :
ابنة عمك ...
ابنة عمتك ...
ابنة خالك ...
ابنة خالتك ...
زوجة أخيك ...
أخت زوجتك ...
كل هذه النساء و غيرهن
محرم عليك مصافحتهن إلا المحارم ...
أختي الحبيبة :
ابن عمك ...
ابن عمتك ...
ابن خالك ...
ابن خالتك ...
أخو زوجك ...
زوج أختك ...
كل هؤلاء الرجال و غيرهم
لا يجوز لك مصافحتهم
منقول للفائدة
صلى الله عليه واله وسلم :
" لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ إمرأة لا تحلّ له " ...
و ما زال الكثير من المسلمين
و المسلمات يظلمون أنفسهم
بمصافحة غير المحارم ...
و يتعللون بأعذار أقبح من الذنب :
يقولون " قلوبنا صافية " ...
و كأن قلوبهم أصفى من قلب
النبي عليه الصلاة و السلام :
و يقولون : " حجة النية " ...
هل تضحكون على الله
إذا كان العمل أصلاً معصية ،
فأي نية هذه ؟؟؟
أخي/أختي :
هل تخيلت بشاعة الموقف ؟
" أن تُطعن بمسمار في الرأس فيخرج
من الجانب الآخر ، خير لك من
أن تصافح غير المحرم "
أخي الكريم :
ابنة عمك ...
ابنة عمتك ...
ابنة خالك ...
ابنة خالتك ...
زوجة أخيك ...
أخت زوجتك ...
كل هذه النساء و غيرهن
محرم عليك مصافحتهن إلا المحارم ...
أختي الحبيبة :
ابن عمك ...
ابن عمتك ...
ابن خالك ...
ابن خالتك ...
أخو زوجك ...
زوج أختك ...
كل هؤلاء الرجال و غيرهم
لا يجوز لك مصافحتهم
منقول للفائدة